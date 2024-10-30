"Тисяча Зеленського": нардеп пояснила, чому ці кошти не пішли на будівництво фортифікацій

Нардепка Леся Забуранна відзначає, що ці кошти виплачуються завдяки траншам міжнародних партнерів на соціальні потреби, і застосувати їх з військовою метою неможливо.

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Народна депутатка України та заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна заявила, що виплати так званої "тисячі Зеленського" не може використати для фінансування будівництва фортифікацій. Про це вона повідомила у коментарі для телеканалу "Київ 24".

За словами політикині, ці кошти надаються партнерами України і мають винятково інше цільове призначення.

"Правда полягає в тому, що всі абсолютно кошти, які нам дають міжнародні партнери, мають чітку спрямованість", — сказала політикиня.

Вона відзначає, що Україна не може витратити отримані транші як допомогу, яку надали на соціальні видатки "на будівництво фортифікацій".

"Це неможливо, тому що отримуємо транші з дуже чітким цільовим призначенням", — заявила Зарубанна.

Нагадаємо, Фокус детально розповідав, як отримати, кому і коли заплатять "тисячу від Зеленського". Кожному українцеві, незалежно від віку та соціального статусу, виплатять по тисячі гривень як фінансову підтримку на зиму.

Раніше ми повідомляли, що очільник уряду Денис Шмигаль розповів, яка мета виплат і що можна купити на "тисячу Зеленського". Він відзначає, що ці гроші можна буде витратити, наприклад, на ліки, або ж задонатити.