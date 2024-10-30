"Тысяча Зеленского": нардеп объяснила, почему эти средства не пошли на строительство фортификаций

Нардеп Леся Забуранная отмечает, что эти средства выплачиваются благодаря траншам международных партнеров на социальные нужды, и применить их в военных целях невозможно.

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Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная заявила, что выплаты так называемой "тысячи Зеленского" не может использовать для финансирования строительства фортификаций. Об этом она сообщила в комментарии для телеканала "Киев 24".

По словам политика, эти средства предоставляются партнерами Украины и имеют исключительно другое целевое назначение.

"Правда заключается в том, что все абсолютно средства, которые нам дают международные партнеры, имеют четкую направленность", — сказала политик.

Она отмечает, что Украина не может потратить полученные транши как помощь, которую предоставили на социальные расходы "на строительство фортификаций".

"Это невозможно, потому что получаем транши с очень четким целевым назначением", — заявила Зарубанная.

Напомним, Фокус подробно рассказывал, как получить, кому и когда заплатят "тысячу от Зеленского". Каждому украинцу, независимо от возраста и социального статуса, выплатят по тысяче гривен в качестве финансовой поддержки на зиму.

Ранее мы сообщали, что глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, какова цель выплат и что можно купить на "тысячу Зеленского". Он отмечает, что эти деньги можно будет потратить, например, на лекарства, или же задонатить.