В правительстве уверены, что индексация защитит украинских пенсионеров от инфляции. Фокус узнал, как и когда изменятся пенсии и откуда на них возьмут деньги.

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Относительно необходимости индексации пенсий в этом году среди экономистов единого мнения нет. В то время, как одни говорят, что с экономической точки зрения рост социальных выплат необходим для оживления потребительского спроса, другие призывают вспомнить ответ на популярный вопрос "за чей счет этот банкет?". Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Пенсии в Украине: когда будет перерасчет и за чей счет правительство обеспечит повышенные выплаты".

Вопрос действительно интересный. При условии огромного дефицита госбюджета средства на пенсионные выплаты правительство планирует брать из поступлений от иностранных партнеров. В частности, выплачивать пенсии вовремя поможет программа Ukraine Facility от ЕС на 50 млрд евро, 18 миллиардов из которых Украина получит в течение 2024 года. Часть средств от Европейского Союза правительство собирается направить на социальную сферу, чтобы обеспечить выплаты.

По мнению Олега Пендзина, сегодня средства, которые используются для социальных расходов, конкурируют со средствами, которые направляются на оборону

"Планируется, что деньги для индексации возьмут из макрофинасовой помощи наших партнеров, однако поступление этой помощи пока под вопросом, — отметил в комментарии Фокусу директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Есть оптимистичные ожидания, но окончательное решение пока еще не принято. И здесь есть два плохих момента. Во-первых, наши социальные расходы полностью возложены на средства из макрозаимствований. Во-вторых, сейчас мы фактически живем одним днем, не зная и не понимая, что будет завтра, и это недопустимо для социальной политики".

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По мнению Олега Пендзина, сегодня средства, которые используются для социальных расходов, конкурируют со средствами, которые направляются на оборону. И что из этих статей важнее, очевидно. К тому же, речь идет не только о пенсиях, но и о полном социальном пакете. И в то время, как выплаты должны были бы заморозить, мы получаем повышение и минимальной зарплаты, и прожиточного минимума, и других привязанных к ним выплат.

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"Инфляция и заработная плата выросли, следовательно, согласно статье 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", должна быть и индексация, — отметил в комментарии Фокусу аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, — Чтобы ее не проводить, вероятно, пришлось бы менять законодательство. Однако в условиях сложной ситуации на фронте и острых внутриполитических противоречий, руководству страны было бы достаточно сложно объяснить такую законодательную инициативу и одновременно сохранить нынешний уровень поддержки граждан".

По мнению эксперта, если бы индексации обеспечивались не иностранной финансовой помощью, а финансировались из внутренних источников за счет повышения налогов, сокращения других госрасходов или эмиссии, громких заявлений относительно индексации, как и ее самой, скорее всего, не было бы.

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В то же время аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что деньги на социалку нужно находить даже ценой эмиссии. Причем, если человек получает минимальную пенсию на уровне 3 тыс. грн, нужны более существенные выплаты.

Алексей Кущ: деньги на социалку нужно находить даже ценой эмиссии, а если человек получает минимальную пенсию на уровне 3 тыс. грн, нужны более существенные выплаты

По прогнозам индексация в 2024 составит лишь около 13% вследствие резкого торможения инфляции — по итогам 2023 года годовая инфляция составила 5,1%. Точные цифры рассчитают в феврале, исходя из необходимых статистических показателей.

Напомним, что украинцы могут потерять пенсионные выплаты при условии трудоустройства по специальности, которая дает право на выход на пенсию по стажу службы. Например, если учитель выходит на пенсию по стажу службы, ему будет временно отказано в выплатах в период работы. Однако после завершения трудовой деятельности выплаты будут возобновлены.

Как ранее писал Фокус, некоторым пенсионерам до 31 марта следует подтвердить документами легитимность получения выплат путем прохождения идентификации личности. Иначе они рискуют остаться без пенсий.