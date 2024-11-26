Законодательство Украины выделяет несколько категорий лиц, которые имеют право на льготы и пенсии. Фокус выяснил, кто будет получать "чернобыльскую пенсию", согласно проекту госбюджета на 2025 год.

Согласно предложениям бюджетного комитета Рады, который Кабмин внес в законопроект №12000 о Государственном бюджете на 2025 год, новые пенсии для чернобыльцев будут выплачиваться только тем, кто действительно проживал в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Поэтому, в случае принятия этих изменений, те пенсионеры, которые после аварии на Чернобыльской АЭС выехали и впоследствии вернулись, больше не будут получать доплаты в размере 2 361 грн. Как сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, до начала полномасштабного вторжения России в Украину доплаты получали около 10 тыс. человек, и на это государство направляло 51,4 млн грн в месяц из бюджета.

Полезная информация и изменения в выплатах для пенсионеров-чернобыльцев

Что известно об изменениях "чернобыльской пенсии"

Верховная Рада предложила проверить пенсионеров, которые получают "чернобыльскую пенсию". Кабмин согласился и ввел изменения. Поэтому в законопроекте о бюджете на 2025 год указано, что выплаты будут поступать тем, кто действительно жил в зоне отчуждения в период 1986-1993 гг.

"Так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год", — отметила народный депутат, председатель бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласа.

Все о пенсиях чернобыльцам 2024-2025 Фото: Flickr / Marco Fieber

Итак, в статье 45 проекта закона о бюджете Украины на следующий год, который доработал Кабмин ко второму чтению, предлагается установить, что в 2025-м на период действия военного положения в Украине доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения, по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы. Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 грн.

Кто, вероятно, потеряет право на "чернобыльскую пенсию", так это те граждане, которые после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) самостоятельно или в установленном законодательством порядке по направлениям областных государственных администраций изменили место жительства и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны после аварии на Чернобыльской АЭС.

Поэтому, согласно правкам Кабмина, выплаты неработающим пенсионерам за проживание в зоне отселения прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях. Такие данные о проживании подтверждаются сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров. Где именно человек проживал, будут проверять через Единый государственный демографический реестр и другие государственные базы данных.

Что будет с чернобыльскими пенсиями в 2025 году Фото: pexels.com

Кто имеет право на "чернобыльскую пенсию" и какие еще льготы предоставляются чернобыльцам

Как отметил в комментарии Фокусу юрист практики перерасчета пенсий юридической компании "Приходько и партнеры" Любомир Кожухов, кроме доплат за проживание в зоне радиоактивного загрязнения, государство безусловно предоставляет "чернобыльскую пенсию" участникам ликвидации последствий аварии, которые работали в зоне отчуждения в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года, и пострадавшим, которые подверглись радиационному воздействию во время аварии или в период после нее. К этой категории относятся как жители прилегающих территорий, так и те, кто эвакуировался из зоны отчуждения.

В Украине с 1 марта проводили перерасчет пенсий, исходя из средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета (за 2023 год это 14308,46 грн)

Согласно закону Украины №796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", ликвидаторы или пострадавшие от аварии на ЧАЭС имеют дополнительные льготы.

Снижение пенсионного возраста или досрочный выход на пенсию. "Лица, принимавшие участие в ликвидации аварии или лица, которые были эвакуированы или проживали на территории радиоактивного загрязнения могут выйти на пенсию по возрасту раньше других категорий граждан, например, в 50 или 55 лет, а не в 60. Условия ее начисления, кроме, собственно, льготы по снижению пенсионного возраста не отличаются от пенсии обычного гражданина", — объясняет Фокусу Любомир Кожухов. Надбавки и доплаты. "В зависимости от категории к которой относится гражданин (1, 2, 3 и 4), он имеет право на отдельную надбавку к пенсии в размере, определенном пунктом 13 постановления Кабинета Министров Украины №1210 "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", — добавляет юрист. Перерасчет пенсии без ограничения максимальным размером. Ликвидаторы с группой инвалидности, связанной с радиационным воздействием, довольно часто получают пенсию, ограниченную десятью прожиточными минимумами.

В Украине с 1 марта проводили перерасчет пенсий с 1 марта Фото: Из открытых источников

"Сейчас, после решения Конституционного Суда Украины №2-р(II)/2024, положение вышеупомянутого Закона Украины №796, которое ограничивает размер пенсионных выплат, признано недействительным, а следовательно не должно применяться при выплате пенсий", — пояснил Любомир Кожухов.

Напомним, в Украине с 1 марта проводили перерасчет пенсий, исходя из средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета (за 2023 год это 14308,46 грн). И минимальный размер пенсионной выплаты для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2024 в Украине составляет:

І группы инвалидности — 14308,46 грн,

ІІ группы инвалидности — 11446,77 грн,

ІІІ группы инвалидности — 8585,08 грн.

Как сообщили в Профсоюзе работников госучреждений Киева, назначение пенсий по обращениям от этой категории граждан осуществляется с применением коэффициента 2,48105 — среднемесячный коэффициент заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии, назначенной в текущем году (2,48105 = 7100,00 грн (мин. зарплата на 01.01.2024) х 5/14308,46 грн (средняя зарплата за 2023 год).

Юрист ответил, что будет с чернобыльскими пенсиями в 2025 году Фото: pexels.com

Перерасчет пенсии в Украине: как и куда подать заявление

Фокус уже сообщал, что перерасчет пенсий — это процесс пересмотра размера пенсионных выплат с целью корректировки их в зависимости от различных факторов. Этот процесс может быть проведен автоматически или по заявлению пенсионера.

Важно

Перерасчет пенсий в марте: чего ожидать и хватит ли средств в бюджете

Подать электронное заявление о перерасчете пенсии можно лично через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Подавать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии необходимо в случаях:

поступления на работу, увольнения с работы;

регистрации или снятия с учета в качестве физического лица — предпринимателя;

приобретения изменения или прекращения особого статуса;

изменения места жительства (регистрации);

выезда на постоянное место жительства за границу;

возобновления выплаты пенсии;

предоставление пенсионером документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;

установление надбавок, повышений, доплат и т. п;

потери кормильца;

если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжило работать, приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения (предыдущего перерасчета) прошло не менее двух лет.

Подать электронное заявление о перерасчете пенсии можно лично через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Какие документы нужны для перерасчета пенсии:

заявление;

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей;

другие документы о стаже (в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней).

Как сообщили в ПФУ, в течение 10 дней территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в который обращался пенсионер, должен принять решение о перерасчете пенсии.