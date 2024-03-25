"Хайпожер підметушився": співак Shaman розлютив росіян піснею про теракт у "Крокусі" (відео)

Люди запитують, як за один день співак встиг і написати пісню "Реквієм", і випустити на неї повноцінний кліп. Деякі користувачі навіть припустили, що про трагедію в Крокус Сіті Хол Shaman міг знати заздалегідь.

Related video

Російський співак Ярослав Дронов, більш відомий у шоубізнесі під псевдонімом Shaman, написав пропагандистську пісню і випустив на неї кліп, присвячений теракту в Крокус Сіті Хол, чим розлютив навіть самих росіян. Відео було опубліковано на YouTube-каналі виконавця.

Трек Shaman назвав "Реквієм 22.03.2024". За словами самого співака, пісню він написав досить швидко: за один день. Ба більше, Дронов встиг навіть відзняти і випустити на неї кліп. У ньому співак у чорному на тлі сірої стіни співає: "Я не знаю, ким треба стати, щоб взяти і впритул розстріляти, щоб життя невинних забрати..."

У пісні є також рядки, які можна розглядати, як заклик до РФ продовжувати свої агресивні військові дії.

"Цей біль на душі не вгамувати. Але я знаю, що нас не зламати. І нам більше не можна відступати", — також співається в пісні.

Однак нова пісня і кліп викликали хвилю невдоволення серед самих росіян. Люди вважають, що Shaman створює собі піар на людських смертях. Також багатьох зацікавило, як за один день після трагедії можна було і написати пісню, і відзняти на неї кліп. Деякі росіяни навіть висловили припущення, що про теракт у "Крокусі" Shaman знав заздалегідь, тому встиг "підготуватися".

Користувачі інтернету, які переглянули нове відео Дронова, залишили такі коментарі:

Співак Шаман уже дропнув пісню і кліп про теракт у "Крокусі". Двох діб ще не минуло — ввечері в газеті, вранці — в куплеті, халтурник. Ну як не хайпанути на скорботі, правда.

І кліпчик навіть встиг зняти. Заздалегідь, чи що.

Швидко підметушився хайпожер. Усім своїм виглядом огиду викликає, як це можна слухати.

Ніколи не повірю, що все це не було відомо їм заздалегідь.

А ось усі ці страдницькі зітхання... Гидота.

В натурі, у нього є своя пісенно-православна-народно-патріотична нейромережа для створення пісень.

Чого він так смикається, ніби йому щось вкололи?

Відтепер 24, Боже допоможе зможемо — і до 24-го лютого можна притягнути. Універсальненько.

Нагадаємо, що 22 березня в концертний зал "Крокус Сіті Хол" увірвалися озброєні люди і почали розстрілювати відвідувачів, загинули, імовірно, до 200 осіб. Відповідальність за терористичні дії взяла на себе організація ІДІЛ/.

А у квітні 2023 року ми писали про те, що співак Shaman потрапив у скандал через новий кліп. Росіяни звернули увагу, що Дронов видав своє творіння в день народження Адольфа Гітлера і назвали його образ "косплеєм" на прихильників диктатора.