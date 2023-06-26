Дочь Мадонны рассказала, почему она проклята

Девушка заявила, что мужчины отвлекают ее от более интересных дел.

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26-летняя дочь американской поп-иконы Мадонны, Лурдес Леон, которая строит успешную карьеру в моделинге и шоу-бизнесе, в интервью журналу The Face призналась, что испытывает проблемы в личной жизни. В отличие от своей культовой матери, которая, как известно, экспериментировала со своей сексуальностью, Лурдес обнаружила, что ее предпочтения в отношениях "довольно неприятны".

Идентифицируя себя как гетеросексуалку, которую привлекают только мужчины, Лурдес откровенно описала свои романтические наклонности как источник отвлечения внимания и разочарования.

"Это такое проклятие. Если вы можете избежать этого, мужчин или мальчиков в целом, я бы сделала это, потому что какое отвлечение. Я бы определенно сказала, например, избегайте парней любой ценой, если хотите сосредоточиться на чем-то", – заявила она в беседе с другом и коллегой-музыкантом Eartheater.

Неудачный опыт девушки как нельзя лучше подтверждает ее слова. Публичный разрыв молодой модели с актером Тимоти Шаламе, тогдашним одноклассником в старшей школе, в 2014 году привлек значительное внимание, поскольку в сообщениях говорилось, что причиной разрыва стала предполагаемая неверность парня. Однако через семь лет в интервью Entertainment Tonight в 2021 году она тепло отозвалась о своем бывшем, заявив, что все еще уважает его, несмотря на их бурное прошлое.

Хотя Лурдес считает себя "проклятой", она кристально ясно говорит о своих привязанностях и влечениях. Когда ее спросили, может ли она подумать об отношениях с женщинами, чтобы избежать драмы, связанной с мужчинами, девушка снова подтвердила свою гетеросексуальную ориентацию.

"Я не люблю девушек. Я до боли натуралка. Это ужасно. Хотела бы я, чтобы это было не так, но, к сожалению, это карты, которые мне сдали. Я проклята, измучена симпатией к этим мужчинам", – подчеркнула Лурдес.

Несмотря на эти так называемые романтические проблемы, в 2017 году дочь Мадонны все же завязала роман со скейтбордистом и фотографом Джонатаном Апулией. Однако статус их отношений до сих пор окутан тайной из-за того, что Лурдес предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и никоим образом не раскрывает этот аспект.

Лурдес — первый ребенок Мадонны. Ее отцом является модель Карлос Леон. С недавних пор девушка поет и уже выпустила свой дебютный мини-альбом под сценическим именем Lolahol, а также опубликовала новый клип. Дебютный EP с названием "Go" вышел 9 ноября и был записан в студии Chemical X Records.

Ранее Фокус писал, что Лурдес призналась, кто она без своей семьи.