Дочь Мадонны призналась, что она "ничто без своей семьи"

Лурдес Леон строит карьеру модели и певицы, в чем ей помогает слава звездной матери.

Related video

26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон призналась, что она "ничто без своей семьи". Своими мыслями юная знаменитость поделилась в Instagram.

Наследница эпатажной звезды сцены опубликовала несколько снимков за кулисами из ее клипа "Love Me Still".

На одном из снимков была изображена 26-летняя Лурдес, лежавшая на траве вместе со своими коллегами по фильму Джемми, Генри Чесли и Скарлетт Костелло.

В новом посте была еще одна яркая фотография, на которой Лурдес, также называемая Лолой, курит, пока ее поднимают в воздух некоторые из ее коллег.

Она отметила фотографа Джейкоба Уэйлора в своей подписи в Instagram, заявив: "Я ничто без моей семьи".

Лурдес Леон

Ее последняя публикация появилась через несколько недель после того, как Лурдес Леон не пустили на показ мод Marc Jacobs за то, что она прибыла в 18:00 после того, как дверь закрылась.

Конфликт произошел только два года спустя после того, как Лурдес назвали лицом кампании модного бренда весной 2021 года.

Мадонна с дочерью Фото: Instagram madonna

Отметим, что 26-летняя Лурдес Леон – дочь Мадонны и актера кубинского происхождения Карлоса Леона, встречавшегося с певицей в 90-х. Они расстались в 1997 году.

Напомним, Лурдес Леон повторила образ своей звездной матери.

Также Фокус писал о дебютном мини-альбоме дочери Мадонны.