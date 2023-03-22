Дочь Мадонны скопировала знаменитый образ матери

Лурдес Леон активно развивает карьеру певицы и снимает новый клип.

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26-летняя старшая дочь американской поп-певицы Мадонны Лурдес Леон продолжает развивать карьеру исполнительницы. Девушка опубликовала в сети кадры закулисья со съемок клипа на песню Love Me Still на своей странице в Instagram.

На первом фото она сидит на траве со своими коллегами по сїемочной площадке Джимми, Генри Чесли и Скарлетт Костелло. На втором снимке Лурдес с сигаретой поднимают на руках в воздух. Леон отметила фотографа Джейкоба Уэйлора в своей подписи, заявив: "Я ничто без своей семьи".

Несложно заметить, что девушка сделала точно такую же прическу, с которой часто появляется на фото и видео ее мать: собранные в хвосты волосы, заплетенные в косы. Она также во многом копирует Мадонну, взяв на вооружение показную развязность и дерзость.

Кадр из клипа Лурдес, которая выступает под сценическим именем LOLAHOL Фото: Скриншот

Мадонна часто появляется на публике с аналогичной прической

Недавно Лурдес попала в неприятный инцидент, когда ее не пустили на показ мод Marc Jacobs, поскольку она опоздала. И это несмотря на то, что девушка стала лицом весенней кампании модного бренда 2021 года.

"Охранники на входе сказали ей, что не могут ее впустить, но она может вернуться на второе шоу в 19:00", – рассказал один из очевидцев. Позже появились фото, где Лурдес сидела в первом ряду на показе, что свидетельствует о том, что она все же пришла второй раз уже без опоздания.

Мадонна родила Лурдес в 1996 году от тренера по фитнесу Карлоса Леона. Кроме нее, у певицы есть сын Рокко от режиссера Гая Риччи и четверо приемных детей.

Ранее Фокус писал, что Лурдес поделилась фото в прозрачном белом платье.