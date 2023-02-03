Дочь Мадонны не пустили на фэшн-шоу Marc Jacobs (видео)

Попасть на показ девушке не помог даже статус амбассадора бренда Marc Jacobs.

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В Оружейной палате на Парк-авеню в Нью-Йорке состоялся показ Marc Jacob. Мероприятие посетило много звездных гостей, однако первенец Мадонны, 26-летняя Лурдес Леон не попала на фэн-шоу бренда. Как отмечает Daily Mail, девушка сильно опоздала, поэтому охранники решили не нарушать правила ради нее.

В Сети завирусилось видео, на котором видно унизительную ситуацию, как наследница поп-дивы пробывала войти в заведение, однако ее остановила охрана прямо на лестнице.

[ + – ] Лурдес Леон Фото: Getty Images

Стоит отметить, что закадровый голос на видео утверждает, что Лурдес, одетая с ног до головы в вещи бренда, появилась ровно в шесть вечера – точное время начала показа. Лурдес и сопровождающему ее парню несколько раз сказали, что мероприятие "закрыто".

На Лурдес в тот день был джинсовый наряд: платье на широких бретельках, джинсовая куртка и сумка. Дополнила она образ белыми сапогами на шнуровке.

Напомним, Лурдес Леон родилась в союзе Мадонны и кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Звездная мама часто берет с собой дочь, когда выходит в свет. Наследница знаменитости также часто снимается в рекламных кампейнах известных брендов. В 2021 году девушка стала амбассадором Marc Jacobs.

Также Фокус писал, что Лурдес Леон строит карьеру в музыкальной отрасли и уже выпустил первый мини-альбом.