Доньку Мадонни не пустили на фешн-шоу Marc Jacobs (відео)

Потрапити на показ дівчині не допоміг навіть статус посла бренду Marc Jacobs.

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У палаті зброї на Парк-авеню в Нью-Йорку відбувся показ Marc Jacob. Захід відвідали багато зіркових гостей, проте первісток Мадонни, 26-річна Лурдес Леон, не потрапила на фен-шоу бренду. Як зазначає Daily Mail, дівчина сильно запізнилася, тож охоронці вирішили не порушувати правила заради неї.

У мережі завірусилося відео, на якому видно принизливу ситуацію, як спадкоємиця попдіви намагалася увійти до закладу, проте її зупинила охорона просто на сходах.

[ + – ] Лурдес Леон Фото: Getty Images

Варто зазначити, що закадровий голос на відео стверджує, що Лурдес, одягнена з ніг до голови в речі бренду, з'явилася рівно о шостій вечора — точний час початку показу. Лурдес і хлопцю, який її супроводжував, кілька разів сказали, що захід "закрито".

На Лурдес того дня було джинсове вбрання: сукня на широких бретельках, джинсова куртка та сумка. Доповнила вона образ білими чоботями на шнурівці.

Нагадаємо, Лурдес Леон народилася в союзі Мадонни та кубинського фітнес-тренера Карлоса Леона. Зіркова мама часто бере з собою дочку, коли виходить у світ. Спадкоємиця знаменитості також часто знімається в рекламних кампейнах відомих брендів. 2021 року дівчина стала амбасадором Marc Jacobs.

Також Фокус писав, що Лурдес Леон будує кар'єру в музичній галузі та вже випустила перший мініальбом.