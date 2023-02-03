Доньку Мадонни не пустили на фешн-шоу Marc Jacobs (відео)
Потрапити на показ дівчині не допоміг навіть статус посла бренду Marc Jacobs.
У палаті зброї на Парк-авеню в Нью-Йорку відбувся показ Marc Jacob. Захід відвідали багато зіркових гостей, проте первісток Мадонни, 26-річна Лурдес Леон, не потрапила на фен-шоу бренду. Як зазначає Daily Mail, дівчина сильно запізнилася, тож охоронці вирішили не порушувати правила заради неї.
У мережі завірусилося відео, на якому видно принизливу ситуацію, як спадкоємиця попдіви намагалася увійти до закладу, проте її зупинила охорона просто на сходах.
Варто зазначити, що закадровий голос на відео стверджує, що Лурдес, одягнена з ніг до голови в речі бренду, з'явилася рівно о шостій вечора — точний час початку показу. Лурдес і хлопцю, який її супроводжував, кілька разів сказали, що захід "закрито".
На Лурдес того дня було джинсове вбрання: сукня на широких бретельках, джинсова куртка та сумка. Доповнила вона образ білими чоботями на шнурівці.
Нагадаємо, Лурдес Леон народилася в союзі Мадонни та кубинського фітнес-тренера Карлоса Леона. Зіркова мама часто бере з собою дочку, коли виходить у світ. Спадкоємиця знаменитості також часто знімається в рекламних кампейнах відомих брендів. 2021 року дівчина стала амбасадором Marc Jacobs.
Також Фокус писав, що Лурдес Леон будує кар'єру в музичній галузі та вже випустила перший мініальбом.