Дочка Мадонни випустила дебютний мініальбом та новий кліп

Лурдес Леон не тільки зовнішністю нагадує свою матір, але багато в чому наслідує і стиль її музичних відео.

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24-річна Лурдес Леон, дочка Мадонни, випустила свій дебютний мініальбом під сценічним ім'ям Lolahol та опублікувала новий кліп. Дебютний EP під назвою "Go" вийшов 9 листопада і був записаний у студії Chemical X Records.

У новому кліпі на пісню "Cuntradiction" Леон позує на коні в спідній білизні, лежить на банкетному столі й гойдається на мотузках у стайні.

За день кліп зібрав на YouTube вже понад 47 тисяч переглядів. Раніше цього літа дочка знаменито випустила перший сингл "Lock&Key" з мініальбому та кліп до пісні.

Лурдес Леон — дочка Мадонни та Карлоса Леона, який зустрічався з Мадонною у 90-х. Вони розлучилися у 1997 році.

У 2021 році попспівачка і модель розповіла Vogue, що вперто працювала, щоб розвіяти ілюзію розбещеної багатої дитини. Лурдес заявила, що люди думають, що їй все дали для розвитку, але насправді вона сама оплачувала своє навчання.

Нагадаємо, 25-річна дочка американської співачки Мадонни Лурдес вирішила піти стопами своєї знаменитої матері й випустила перший кліп. Дівчина дебютувала з піснею Lock&Key під сценічним ім'ям Lolahol.