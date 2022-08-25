Дочка Мадонни подалася в співачки та випустила перший кліп (відео)

Раніше Лурдес Леон заявляла, що не планує пробувати себе співачкою.

25-річна дочка американської співачки Мадонни Лурдес вирішила піти по стопах своєї знаменитої матері та випустила перший кліп. Дівчина дебютувала з піснею Lock&Key під сценічним ім'ям Lolahol.

У кадрі дівчина з'явилася в кількох образах, один із яких — досить сміливий. Лурдес одягла сріблястий комбінезон із великим декольте, що відкриває груди, соски на яких співачка-початківець прикрила сріблястими аксесуарами. На думку користувачів, так вона певною мірою копіює ранній провокативний стиль Мадонни.

У музичному плані трек Lock&Key став досить несподіваним сюрпризом. Дебют Лолахол включає джангл-брейкбіт, звук, що вперше з'явився на британській рейв-сцені початку 90-х, що призвело до підйому драм-н-бейсу в середині десятиліття. У пісні, як зазначає журнал Rolling Stone, використовуються елементи тріп-хопу, а ефірний вокал Лолахол танцює між спальною поп-музикою та похмурою альтернативною поп-музикою, оскільки вона ніби існує між цими площинами.

"Мені дуже подобається вся атмосфера пісні. Тонкі штрихи синтезатора, біт, м'який вокал, усе це разом дає дуже певне відчуття, яке я не можу описати, але мені це подобається!", "Я не можу дочекатися, коли ви створите свою дискографію та досліджуватимете свою майстерність разом із нами! Я здивований, що твій тон так відрізняється від голосу Мадонни, і я дуже радий, що це звучить не так, як у когось ще, — не типово, це шалене відео, а ти така гарна… безперечно у своїй стихії", "Я ніколи не чула про цю пісню раніше, відео дуже унікальне та чарівне, а її спів такий дивовижний і чудовий, мені сподобалася кожна частина в цьому відео від початку до кінця, і дуже добре зроблене відео", "Чесно кажучи, Лурдес звучить непогано, але в її дебютному синглі її голос здається надто м'яким на цьому треку, майже як шепіт, щоб судити. Я хочу подивитися, чи справді вона може співати, очікуючи від неї більше матеріалу", — пишуть у коментарях до відео.

Ця пісня стала сюрпризом, оскільки у 2021 році Лурдес говорила, що в неї немає прагнення піти по стопах своєї матері.

"Що стосується музики, я вмію співати. Мене це просто не хвилює. У мене немає конкретної мети. Я, напевно, повинна. З фінансової точки зору модельний бізнес — розумне рішення. Мені подобається бути дуже практичною в кампаніях, які я проводжу, що я не просто працюю моделлю як такою. Я танцюю, у мене дуже специфічне почуття стилю, і я цікавлюся естетикою, тому мені подобається включати всі ці частини себе у свої проєкти. Я хочу створити світ, у якому в моделей буде більше свободи дій у тому, що вони роблять, і вони будуть не просто безшумними вішалками для одягу. Це епоха, в яку ми вступаємо у світі моди: моделі як особистості й художники", — заявляла дівчина.

Нагадаємо, дочка Мадонни знялася в рекламній кампанії модного досу Mugler у дуже відвертому образі, що нагадував старі концертні образи Мадонни з 1990-х.