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Лурдес Леон повторила образ Мадонни у рекламній кампанії Mugler

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Фото: Скриншот | Лурдес Леон у рекламній кампанії Mugler

25-річна донька Мадонни, яка продовжує успішну модельну кар'єру, знялася у рекламному фільмі модного дому

Лурдес Леон, дочка знаменитої поп-діви Мадонни, знялася в рекламній кампанії модного дому Mugler у дуже відвертому образі, що нагадував старі концертні образи Мадонни з 1990-х. Кліп з'явився на офіційному каналі модного будинку.

Для ролика Лурдес обрала бежевий корсет і повторила рухи Мадонни, станцювавши на даху лімузина.

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Лурдес Леон у рекламній кампанії Mugler

Втім, знаменитий корсет з конічним бюстгальтером Мадонни для її туру 1990 Blonde Ambition Tour був створений іншим, не менш відомим модним будинком — Jean Paul Gaultier.

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Мадонна під час концертного туру 1990 року
Фото: Скриншот

Раніше дочка Мадонни вже з'являлася у рекламній кампанії бренду Savage X Fenty співачки Ріанни.

Окрім Лурдеса в рекламній фільмі Mugler знялися супермодель Амбер Валетта, Белла Хадід, Шалом Харлоу, співачка Megan Thee Stallion та актриса Хлоя Севін'ї.

Рекламна кампанія Mugler

Нагадаємо, Модний будинок Тьєррі Мюглера, нині відомий як Mugler, був заснований в 1973 дизайнером Манфредом Тьєррі Мюглером. У 80-х роках бренд став відомий своїми дуже жіночними та сексуальними моделями.

До речі, одна з легендарних "голих" суконь Мюглера з 1988 року була показана наприкінці фільму.

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Поцілунок Амбер Валетти та Шалом Харлоу
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Белла Хадід у рекламній кампанії Mugler

Втім, раніше цей модний будинок переживав занепад, поки його не повернули в моду Кім Кардаш'ян та Карді Бі. Кім накупила вінтажних суконь, у яких з'являлася на Met Gala і на власну прем'єру The Kardashians.

Сам Тьєррі Мюглер помер 23 січня 2022 року. Йому було 73 роки. Його агент повідомив, що смерть настала "з природних причин".

Мадонна познайомилася з 55-річним Карлосом, особистим тренером у 1994 році. Ходили чутки, що колись колишня пара була заручена і зустрічалася близько трьох років.