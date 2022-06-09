Лурдес Леон повторила образ Мадонни у рекламній кампанії Mugler
25-річна донька Мадонни, яка продовжує успішну модельну кар'єру, знялася у рекламному фільмі модного дому
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Лурдес Леон, дочка знаменитої поп-діви Мадонни, знялася в рекламній кампанії модного дому Mugler у дуже відвертому образі, що нагадував старі концертні образи Мадонни з 1990-х. Кліп з'явився на офіційному каналі модного будинку.
Для ролика Лурдес обрала бежевий корсет і повторила рухи Мадонни, станцювавши на даху лімузина.
Втім, знаменитий корсет з конічним бюстгальтером Мадонни для її туру 1990 Blonde Ambition Tour був створений іншим, не менш відомим модним будинком — Jean Paul Gaultier.
Раніше дочка Мадонни вже з'являлася у рекламній кампанії бренду Savage X Fenty співачки Ріанни.
Окрім Лурдеса в рекламній фільмі Mugler знялися супермодель Амбер Валетта, Белла Хадід, Шалом Харлоу, співачка Megan Thee Stallion та актриса Хлоя Севін'ї.
Нагадаємо, Модний будинок Тьєррі Мюглера, нині відомий як Mugler, був заснований в 1973 дизайнером Манфредом Тьєррі Мюглером. У 80-х роках бренд став відомий своїми дуже жіночними та сексуальними моделями.
До речі, одна з легендарних "голих" суконь Мюглера з 1988 року була показана наприкінці фільму.
Втім, раніше цей модний будинок переживав занепад, поки його не повернули в моду Кім Кардаш'ян та Карді Бі. Кім накупила вінтажних суконь, у яких з'являлася на Met Gala і на власну прем'єру The Kardashians.
Сам Тьєррі Мюглер помер 23 січня 2022 року. Йому було 73 роки. Його агент повідомив, що смерть настала "з природних причин".
Мадонна познайомилася з 55-річним Карлосом, особистим тренером у 1994 році. Ходили чутки, що колись колишня пара була заручена і зустрічалася близько трьох років.