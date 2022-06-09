Лурдес Леон повторила образ Мадонны в рекламной кампании Mugler

25-летняя дочь Мадонны, которая продолжает успешную модельную карьеру, снялась в рекламном фильме модного дома

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Лурдес Леон, дочь знаменитой поп-дивы Мадонны, снялась в рекламной кампании модного дома Mugler в очень откровенном образе, который напоминал старые концертные образы Мадонны из 1990-х. Клип появился на официальном канале модного дома.

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Для ролика Лурдес выбрала бежевый корсет и повторила движения Мадонны, станцевав на крыше лимузина.

[ + – ] Лурдес Леон в рекламной кампании Mugler

Впрочем, знаменитый корсет с коническим бюстгальтером Мадонны для ее тура 1990 года Blonde Ambition Tour был создан другим, не менее известным модным домом — Jean Paul Gaultier.

[ + – ] Мадонна во время концертного тура 1990 года Фото: Скриншот

Ранее дочь Мадонны уже появлялась в рекламной кампании бренда Savage x Fenty певицы Рианны.

Кроме Лурдес в рекламной фильме Mugler снялись супермодель Амбер Валетта, Белла Хадид, Шалом Харлоу, певица Megan Thee Stallion и актриса Хлоя Севиньи.

[ + – ] Рекламная кампания Mugler

Напомним, Модный дом Тьерри Мюглера, ныне известный как Mugler, был основан в 1973 году дизайнером Манфредом Тьерри Мюглером. В 80-х годах бренд стал известен своим очень женственными и сексуальными моделями.

К слову, одно из легендарных "голых" платьев Мюглера из 1988 года было показано в конце фильма.

[ + – ] Поцелуй Амбер Валетты и Шалом Харлоу

[ + – ] Белла Хадид в рекламной кампании Mugler

Впрочем, одно время этот модный дом пережил упадок, пока его не вернули в моду Ким Кардашьян и Карди Би. Ким накупила винтажных платьев, в которых появлялась на Met Gala и на свою собственную премьеру The Kardashians.

Сам Тьерри Мюглер скончался 23 января 2022 года. Ему было 73 года. Его агент сообщил, что смерть наступила "по естественным причинам".

Мадонна познакомилась с 55-летним Карлосом, личным тренером, в 1994 году. Ходили слухи, что в какой-то момент бывшая пара была помолвлена ​​и встречалась около трех лет.