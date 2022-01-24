Девушка-бабочка и женщина-киборг. Культовые образы, созданные Тьерри Мюглером

23 января 2022 года скончался один из самых талантливых дизайнеров ХХ века. Мюглеру, который одевал звезд и знаменитостей, было 73 года.

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Тьерри Мюглер родился в Страсбурге, в 1948 году. Занимался балетом, даже выступал в Рейнском оперном театре, но в 24 года талантливый юноша решил попробовать себя в дизайне одежды. Позже он сам вспоминал, что это был эксперимент, и он сам толком не понимал, чем хочет заниматься, но критики пришли в восторг, и Мюглер начал сотрудничать с парижским бутиком Gudule.

А уже в 1970-х он создал свою собственную коллекцию и открыл первый бутик. Через двадцать лет он создал парфюмерную линию и продал права на свое имя компании Clarins.

Впрочем, от моды он не отошел, продолжая создавать наряды для фильмов, музыкальных клипов и своих любимых клиенток. Дэвид Боуи так любил костюмы от Мюглера, что даже женился в одном из них, а в прошлом году в Париже открылась выставка нарядов дизайнера.

Александр Маккуин называл Мюглера одним из своих учителей и признавал, что он оказал огромное влияние на его творчество. А сейчас винтажные платья от кутюрье считаются произведениями искусства и предметом коллекционирования звезд.

Одна из его преданных поклонниц-современниц – певица Карди Би, которая периодически появляется в роскошных нарядах от Тьерри на красных дорожках.

Причины смерти легендарного 73-летнего дизайнера не называют, отмечая, что смерть "наступила по естественным причинам". Тьерри занимался бодибилдингом и периодически публиковал в соцсетях свои собственные снимки, демонстрируя, что находится в прекрасной форме. Однако, он перенес несколько пластических операций, после того, как в спортзале ему на лицо упала штанга.

[ + – ] Тьерри Мюглер в молодости Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Тьерри Мюглер в 2010-х Фото: Instagram muglerofficial

В мир моды Мюглер привнес эстетику театра: он один из первых стал устраивать из своих показов роскошные шоу, обратился к фетишам, выпуская на подиум моделей, напоминающих доминатрикс, затянутых в корсеты и латекс. Стал демонстрировать откровенные наряды – в его коллекциях были "голые платья", платья, обнажающие ягодицы и грудь. Его женщина – это яркая, сексуальная и уверенная в себе леди.

Куратор выставки Thierry Mugler: Couturissime Максим Лорио отмечал в интервью, что "Мюглер полностью изменил историю моды, потому что принес в нее так много уникальных творений". И сейчас ничего подобного нет, потому что дома моды сосредоточены на заработке, а не на творчестве и больше внимания уделяют дополнительным линиям: косметике и аксессуарам.

[ + – ] Тьерри Мюглер на фоне своих творений Фото: Instagram muglerofficial

"Все потеряло свое творчество и свободу, как это было в 70-х и 80-х годах. Он сделал одежду своеобразным продолжением человеческой сущности. В 70-х Мюглер придал женщинам силы с помощью одежды, поддерживая таким образом основы феминизма", — заявил Лорио.

Фокус собрал самые яркие образы, созданные Тьерри Мюглером, пионером в мире моды.

Девушка-мотоцикл на показе 1992 года

Эта коллекция Thierry Mugler была названа Les Cow-boys, а на подиум выходили все супермодели того времени. И не только они, дизайнер позвал даже порнозвезду Джеффа Страйкера. Именно в 1992 году был продемонстрирован легендарный байкерский корсет Harley Davidson, который позже появится в клипе Джорджа Майкла Too Funky.

[ + – ] Клип Джорджа Майкла Too Funky

На показе его надевала модель Ники Тэйлор и с той поры корсет является одним из самых узнаваемых произведений дизайнера.

А позже, уже в 2010-х, эту модель демонстрировали Ирина Шейк и Бейонсе.

Черное платье Деми Мур в фильме "Непристойное предложение"

Фильм с Вуди Харрельсоном, Деми Мур и Робертом Редфордом 1993 года получил несколько номинаций на "Золотую малину" и, как водится, очень полюбился зрителям, собрав почти 300 миллионов долларов в прокате при бюджете в 38 миллионов долларов. История миллионера, который фактически "покупает" себе жену неудачливого игрока за миллион долларов, была бы неполной без эффектного черного платья от Мюглера, в котором появляется Деми Мур.

[ + – ] Деми Мур в фильме "Непристойное предложение" Фото: Скриншот

Она выглядела потрясающе, а платье с той поры цитировали много раз.

Металлические корсеты на показе 1995 года

В 1995 году Тьерри отмечал 20-летие своего модного дома. И показ стал настоящим событием: на сцене, кроме моделей, присутствовали стриптизеры и танцовщицы, финальную песню исполнял Джеймс Браун. Но одним из самых впечатляющих стало появление любимой модели дизайнера – Нади Ауэрманн в металлическом корсете и образе девушки-киборга.

[ + – ] Надя Ауэрманн в образе женщины-киборга в металлическом корсете

И, надо отметить, что сейчас дизайнеры любят приглашать возрастных моделей и манекенщиц с фигурами отличными от модельных стандартов, но именно на показе Мюглера в 1995 году это произошло впервые.

Девушка-бабочка на показе 1997 года

Платья и солнечные очки, имитирующие пауков, жуков и бабочек – показ Мюглера 1997 года запомнился театральностью и оригинальностью. Оказалось, что с помощью перьев и вышивки можно имитировать мир насекомых весьма точно.

[ + – ] Показ 1997 года

Финальное платье с турнюром, похожим на крылья мотылька, стало одним из самых знаковых нарядов 1990-х.

Карди Би в платье-устрице

Платье-устрица, в котором Карди Би появилась на красной дорожке церемонии награждения "Грэмми" в 2019 году, было создано в 1995 году. Демонстрировала его Симонетта Джанфеличи.

[ + – ] Платье-устрица на показе 1995 года

[ + – ] Карди Би в винтажном платье-устрице от Мюглера

Появление певицы в легендарном наряде стало сенсацией вечера, фактически, она надела на себя произведение искусства и выглядела в нем потрясающе. Позже Карди Би признавалась, что даже ходить в платье было затруднительно, но зато позировала она изумительно.

Мокрое платье Ким Кардашьян 2019 Met Gala

"Я буду ходить, тусоваться, говорить, но я не могу сидеть. Пожелайте мне удачи, я не смогу сходить в туалет около четырех часов. Мы придумываем план на случай экстренной ситуации", – призналась Кардашян, перед своим выходом на красную дорожку Met Gala в 2019 году.

[ + – ] Ким Кардашьян в "мокром" платье от Мюглера на Met Gala 2019

Она была туго затянута в корсет, а латексное платье, усеянное кристальными каплями полностью имитировало мокрую одежду. Казалось, что Ким только появилась из водопада. Образ стал настоящей сенсацией вечера.

Леди Гага в клипе Telephone

Леди Гага и Бейонси были любимыми клиентками Тьерри. Он создавал для них сценические наряды, и платья для клипов. Но для клипа Telephone, где обе певицы встретились на одной съемочной площадке, Гага в одной из сцен оделась в винтажный костюм с огромной шляпой.

[ + – ] Клип на песню Telephone Леди Гага и Бейонсе

Образ получился впечатляющим и очень в духе эпатажной певицы.

"Голое платье" Меган Фокс

Платье, в котором Меган Фокс прошлась по красной дорожке MTV Music Video Awards 2021 не было винтажным, но оно было от бренда Mugler и следовало его традициям: шикарная женщина в откровенном наряде. Меган произвела фурор, а за "голыми" платьями Мюглера была открыта настоящая охота.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

Но можно с уверенностью отметить, что Меган Фокс носила его именно так, как желал бы мастер.