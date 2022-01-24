Дівчина-метелик і жінка-кіборг. Культові образи, створені Тьєррі Мюглером

23 січня 2022 року помер один із найталановитіших дизайнерів ХХ століття. Мюглеру, який одягав зірок і знаменитостей, було 73 роки.

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Тьєррі Мюглер народився в Страсбурзі, у 1948 році. Займався балетом, навіть виступав у Рейнському оперному театрі, але у 24 роки талановитий юнак вирішив спробувати себе в дизайні одягу. Пізніше він сам згадував, що це був експеримент, і він сам не розумів, чим хоче займатися, але критики були в захваті, і Мюглер почав співпрацювати з паризьким бутиком Gudule.

А вже в 1970-х він створив свою власну колекцію та відкрив перший бутик. Через двадцять років він створив парфумерну лінію та продав права на своє ім'я компанії Clarins.

Утім від моди він не відійшов, продовжуючи створювати вбрання для фільмів, музичних кліпів і своїх улюблених клієнток. Девід Бові так любив костюми від Мюглера, що навіть одружився в одному з них, а минулого року в Парижі відкрилася виставка вбрання дизайнера.

Олександр Маккуїн називав Мюглера одним зі своїх вчителів і визнавав, що він уплинув на його творчість. А зараз вінтажні сукні від кутюр'є вважаються витворами мистецтва та предметом колекціонування зірок.

Одна з його відданих шанувальниць-сучасниць – співачка Карді Бі, яка періодично з'являється в розкішному вбранні від Тьєррі на червоних доріжках.

Причин смерті легендарного 73-річного дизайнера не називають, зазначаючи, що смерть "настала з природних причин". Тьєррі займався бодібілдінгом і періодично публікував у соцмережах свої власні знімки, демонструючи, що перебуває в чудовій формі. Проте він переніс кілька пластичних операцій, після того, як у спортзалі йому на обличчя впала штанга.

[ + – ] Тьєррі Мюглер у молодості Фото: Instagram muglerofficial [ + – ] Тьєррі Мюглер у 2010-х Фото: Instagram muglerofficial

У світ моди Мюглер привніс естетику театру: він один із перших став влаштовувати зі своїх показів розкішні шоу, звернувся до фетишів, випускаючи на подіум моделей, що нагадують домінатрікс, затягнутих у корсети та латекс. Став демонструвати відверті вбрання – у його колекціях були "голі сукні", сукні, що оголювали сідниці та груди. Його жінка – це яскрава, сексуальна та впевнена в собі леді.

Куратор виставки Thierry Mugler: Couturissime Максим Лоріо зазначав в інтерв'ю, що "Мюглер повністю змінив історію моди, бо приніс до неї так багато унікальних творів". І зараз нічого подібного немає, тому що будинки моди зосереджені на заробітку, а не на творчості та більше уваги приділяють додатковим лініям: косметиці й аксесуарам.

[ + – ] Тьєррі Мюглер на тлі своїх творів Фото: Instagram muglerofficial

"Усі втратили свою творчість і свободу, як це було у 70-х і 80-х роках. Він зробив одяг своєрідним продовженням людської сутності. У 70-х Мюглер надав жінкам сили за допомогою одягу, підтримуючи таким чином основи фемінізму", — заявив Лоріо.

Фокус зібрав найяскравіші образи, створені Тьєррі Мюглером, піонером у світі моди.

Дівчина-мотоцикл на показі 1992 року

Ця колекція Thierry Mugler була названа Les Cow-boys, а на подіум виходили всі супермоделі того часу. І не лише вони, дизайнер покликав навіть порнозірку Джеффа Страйкера. Саме 1992 року був продемонстрований легендарний байкерський корсет Harley Davidson, який пізніше з'явиться в кліпі Джорджа Майкла Too Funky.

[ + – ] Кліп Джорджа Майкла Too Funky

На показі його одягала модель Нікі Тейлор, і з того часу корсет є одним із найвідоміших творів дизайнера.

А пізніше, вже у 2010-х, цю модель демонстрували Ірина Шейк і Бейонсе.

Чорна сукня Демі Мур у фільмі "Непристойна пропозиція"

Фільм із Вуді Гаррельсоном, Демі Мур і Робертом Редфордом 1993 року отримав кілька номінацій на "Золоту малину" і, як водиться, дуже полюбився глядачам, зібравши майже 300 мільйонів доларів у прокаті при бюджеті 38 мільйонів доларів. Історія мільйонера, який фактично "купує" собі дружину невдачливого гравця за мільйон доларів, була б неповною без ефектної чорної сукні від Мюглера, у якій з'являється Демі Мур.

[ + – ] Демі Мур у фільмі "Непристойна пропозиція" Фото: Скриншот

Вона мала приголомшливий вигляд, а сукню з того часу цитували багато разів.

Металеві корсети на показі 1995 року

1995 року Тьєррі відзначав 20-річчя свого модного дому. І показ став справжньою подією: на сцені, крім моделей, були присутні стриптизери й танцівниці, фінальну пісню виконував Джеймс Браун. Але однією з найвражаючіших стала поява улюбленої моделі дизайнера – Наді Ауерманн у металевому корсеті та в образі дівчини-кіборга.

[ + – ] Надя Ауерманн в образі жінки-кіборга в металевому корсеті

І, треба зазначити, що зараз дизайнери люблять запрошувати старших моделей і манекенниць із фігурами, відмінними від модельних стандартів, але саме на показі Мюглера в 1995 році це сталося вперше.

Дівчина-метелик на показі 1997 року

Сукні та сонячні окуляри, що імітують павуків, жуків і метеликів – показ Мюглера 1997 року запам'ятався театральністю й оригінальністю. Виявилося, що за допомогою пір'я та вишивки можна імітувати світ комах дуже точно.

[ + – ] Показ 1997 року

Фінальна сукня з турнюром, схожим на крила метелика, стала одним із найзнаковіших образів 1990-х.

Карді Бі в сукні-устриці

Сукня-устриця, у якій Карді Бі з'явилася на червоній доріжці церемонії нагородження "Греммі" у 2019 році, була створена в 1995 році. Демонструвала його Симонетта Джанфелічі.

[ + – ] Сукня-устриця на показі 1995 року

[ + – ] Карді Бі у вінтажній сукні-устриці від Мюглера

Поява співачки в легендарному вбранні стала сенсацією вечора, фактично, вона надягла на себе витвір мистецтва та мала в ньому приголомшливий вигляд. Пізніше Карді Бі зізнавалася, що навіть ходити в сукні було важко, зате позувала вона дивовижно.

Мокра сукня Кім Кардаш'ян 2019 Met Gala

"Я ходитиму, тусуватимуся, говоритиму, але я не можу сидіти. Побажайте мені удачі, я не зможу сходити в туалет близько чотирьох годин. Ми вигадуємо план на випадок екстреної ситуації", — зізналася Кардаш'ян, перед своїм виходом на червону доріжку Met Gala 2019 року.

[ + – ] Кім Кардаш'ян в "мокрій" сукні від Мюглера на Met Gala 2019

Вона була туго затягнута в корсет, а латексна сукня, усіяна кристальними краплями, повністю імітувало мокрий одяг. Здавалося, що Кім тільки-но з'явилася з водоспаду. Образ став справжньою сенсацією вечора.

Леді Гага у кліпі Telephone

Леді Гага та Бейонсе були улюбленими клієнтками Тьєррі. Він створював для них сценічні вбрання та сукні для кліпів. Але для кліпу Telephone, де обидві співачки зустрілися на одному знімальному майданчику, Гага в одній зі сцен одягнулася у вінтажний костюм із величезним капелюхом.

[ + – ] Кліп на пісню Telephone Леді Гага та Бейонсе

Образ вийшов вражаючим і дуже в дусі епатажної співачки.

"Гола сукня" Меган Фокс

Сукня, у якій Меган Фокс пройшлася червоною доріжкою MTV Music Video Awards 2021 не була вінтажною, але вона була від бренду Mugler і слідувала його традиціям: шикарна жінка у відвертому вбранні. Меган справила фурор, а за "голими" сукнями Мюглера було відкрито справжнє полювання.

[ + – ] Меган Фокс і Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

Але можна з упевненістю відзначити, що Меган Фокс носила його саме так, як хотів би майстер.