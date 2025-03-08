Актора Джина Гекмена з дружиною знайшли мертвими в один день: офіційно названо причини

Судово-медичні експерти виявили, що смерть Бетсі Аракави спричинив хантавірус. Актор помер приблизно через тиждень після дружини.

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Судово-медичні експерти встановили обставини, за яких померли Джин Гекмен — американський оскароносний актор — і його дружина Бетсі Аракава. Їхні тіла були знайдені 26 лютого в будинку подружжя в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико, США. Дослідження встановили, що пара померла природною смертю: дружина Гекмена — від вірусу, пов'язаного з гризунами, а сам актор приблизно за тиждень після того від хвороб серця та Альцгеймера, пише The New York Times.

Правоохоронці припускають, що 65-річна піаністка Бетсі Аракава померла 11 лютого, бо не знайшли жодних свідчень про будь-яку її діяльність після цього дня. Головна судово-медична експертка штату Нью-Мексико, докторка Хізер Джарелл говорить, що смерть жінки спричинив хантавірус, яким вона заразилася через контакти з екскрементами гризунів, зокрема оленячих мишей у Нью-Мексико. Він може викликати симптоми, схожі на грип, та прогресувати до задишки, серцевої та легеневої недостатності. 95-річний Джин Гекмен помер приблизно за тиждень після своєї дружини, 18 лютого. Тест на хантавірус у нього був негативним.

Докторка Джарелл додала, що через хворобу Альцгеймера Гекмен міг не знати, що його дружина померла. Також неясно, чи міг він дбати про себе самостійно. За словами експертки, розтин виявив, що шлунок актора був порожнім, тобто він останнім часом не їв, хоча зневоднення не мав.

За словами шерифа Адана Мендоза з округу Санта-Фе, слідчі не знайшли жодних доказів того, що Гекмен говорив із кимось після смерті Бетсі. Шериф також зазначив, що деякі деталі смерті подружжя залишаться таємницею, зокрема те, що актор робив у будинку ті дні, коли лишився сам.

Один із псів породи австралійська келпі подружжя загинув, імовірно, через голод та зневоднення, хоча дві інші собаки вижили.

Помер Джин Гекмен: що відомо

Після опівночі 27 лютого шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза підтвердив смерть Джина Гекмена та Бетсі Аракави. Він зазначив, що ознак насильницької смерті виявлено не було, однак обставини залишалися невідомими.

Пізніше в поліції повідомляли, що тіла Гекмена й Аракави були муміфікованими, та припустили, що вони могли бути мертвими вже кілька тижнів. У ванній кімнаті, де знайшли Бетсі, були розкидані рецептурні таблетки. Актора знайшли у підсобці кухні, повністю одягненого, через що припустили, що він помер від раптового падіння.

28 лютого правоохоронці повідомили, що проводять розслідування обставин смерті Джина Гекмена та його дружини й не виключають втручання третіх осіб, оскільки робітник технічного обслуговування будинків, що викликав швидку допомогу, виявив відчинені вхідні двері будинку. Двоє працівників сказали, що востаннє говорили з подружжям за два тижні до інциденту.

Нагадаємо, 6 березня ЗМІ повідомляли про смерть зірки "Рятувальників Малібу". Памела Бах померла у віці 62 років від вогнепального поранення, попередньо причиною смерті називали самогубство.