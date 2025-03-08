Актера Джина Хэкмена с женой нашли мертвыми в один день: официально названы причины

Судебно-медицинские эксперты обнаружили, что смерть Бетси Аракавы вызвал хантавирус. Актер умер примерно через неделю после жены.

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Судебно-медицинские эксперты установили обстоятельства, при которых умерли Джин Хэкмен — американский оскароносный актер — и его жена Бетси Аракава. Их тела были найдены 26 февраля в доме супругов в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико, США. Исследования установили, что пара умерла естественной смертью: жена Хэкмена — от вируса, связанного с грызунами, а сам актер примерно через неделю после того от болезней сердца и Альцгеймера, пишет The New York Times.

Правоохранители предполагают, что 65-летняя пианистка Бетси Аракава умерла 11 февраля, потому что не нашли никаких свидетельств о какой-либо ее деятельности после этого дня. Главный судебно-медицинский эксперт штата Нью-Мексико, доктор Хизер Джарелл говорит, что смерть женщины вызвал хантавирус, которым она заразилась из-за контактов с экскрементами грызунов, в частности оленьих мышей в Нью-Мексико. Он может вызвать симптомы, похожие на грипп, и прогрессировать до одышки, сердечной и легочной недостаточности. 95-летний Джин Хэкмен умер примерно через неделю после своей жены, 18 февраля. Тест на хантавирус у него был отрицательным.

Доктор Джарелл добавила, что из-за болезни Альцгеймера Хэкмен мог не знать, что его жена умерла. Также неясно, мог ли он заботиться о себе самостоятельно. По словам эксперта, вскрытие обнаружило, что желудок актера был пустым, то есть он в последнее время не ел, хотя обезвоживания не было.

По словам шерифа Адана Мендоза из округа Санта-Фе, следователи не нашли никаких доказательств того, что Хэкмен говорил с кем-то после смерти Бетси. Шериф также отметил, что некоторые детали смерти супругов останутся тайной, в частности то, что актер делал в доме в те дни, когда остался один.

Один из псов породы австралийская келпи супругов погиб, предположительно, из-за голода и обезвоживания, хотя две другие собаки выжили.

Умер Джин Хэкмен: что известно

После полуночи 27 февраля шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил смерть Джина Хэкмена и Бетси Аракавы. Он отметил, что признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако обстоятельства оставались неизвестными.

Позже в полиции сообщали, что тела Хэкмена и Аракавы были мумифицированными, и предположили, что они могли быть мертвыми уже несколько недель. В ванной комнате, где нашли Бетси, были разбросаны рецептурные таблетки. Актера нашли в подсобке кухни, полностью одетого, из-за чего предположили, что он умер от внезапного падения.

28 февраля правоохранители сообщили, что проводят расследование обстоятельств смерти Джина Хэкмена и его жены и не исключают вмешательства третьих лиц, поскольку рабочий технического обслуживания домов, вызвавший скорую помощь, обнаружил открытую входную дверь дома. Двое работников сказали, что в последний раз говорили с супругами за две недели до инцидента.

Напомним, 6 марта СМИ сообщали о смерти звезды "Спасателей Малибу". Памела Бах умерла в возрасте 62 лет от огнестрельного ранения, предварительно причиной смерти называли самоубийство.