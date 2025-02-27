Помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський

Титул чемпіона світу Спаський завоював 1969 року, здолавши Тиграна Петросяна. А потім двічі програв Боббі Фішеру зі США.

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У Москві помер знаменитий шахіст Борис Спаський. Гросмейстеру було 88 років. Причини смерті шахіста не названі. Про це повідомляє ТАСС.

Смерть Бориса Спаського підтвердив президент Федерації шахів Росії Андрій Філатов.

Спаський був десятим чемпіоном світу в історії шахів. Борис Спаський завоював титул чемпіона світу 1969 року. У матчі в Москві він обіграв Тиграна Петросяна з рахунком 12,5:10,5. У 1972 році Спаський не зміг захистити звання, поступившись американцеві Боббі Фішеру в Рейк'явіку (8,5:12,5).

Матч між Борисом Спаським і Боббі Фішером

Народився майбутній гросмейстер у Ленінграді 1937 року, 1959 року закінчив відділення журналістики філологічного факультету Ленінградського державного університету.

У 1953 році Спаський дебютував на міжнародному турнірі в Бухаресті, де посів місця з 4 по 6 і виконав норматив міжнародного майстра. Через рік він став переможцем турніру молодих радянських майстрів. У 1955 році Борис Спаський став першим радянським шахістом, який виграв чемпіонат світу серед юнаків.

1992 року Борис Спаський і Боббі Фішер знову зустрілися за шахівницею на неофіційному матчі-реванші у Свєті-Стефані, який організував югославський мультимільйонер Ездимир Василевич і надав призовий фонд у розмірі п'яти мільйонів доларів. Спаський знову програв, Фішер як переможець матчу отримав 3,3 мільйона доларів.

Борис Спаський був одружений тричі, від кожної дружини в нього було по дитині. Зі своєю третьою дружиною, француженкою Мариною Щербачовою, донькою царського генерала-емігранта, Спаський емігрував до Франції 1972 року. І тричі виступав на Всесвітніх шахових олімпіадах за цю країну.

Борис Спаський в останні роки Фото: РИА Новости

У 2000-ті роки Спаський займався популяризацією шахів у Росії. У 2012 році він розлучився з дружиною і повернувся в РФ остаточно, отримавши громадянство цієї країни.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року російський гросмейстер Данило Дубов програв на шаховому турнірі, навіть не сівши за шахову дошку. Дубов проспав партію попереднього раунду проти американця Ганса Німанна, через що йому зараховано технічну поразку