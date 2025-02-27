Скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Титул чемпиона мира Спасский завоевал в 1969 году, одолев Тиграна Петросяна. А потом два раза проиграл Бобби Фишеру из США.

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В Москве умер знаменитый шахматист Борис Спасский. Гроссмейстеру было 88 лет. Причины смерти шахматиста не названы. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть Бориса Спасского подтвердил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Спасский был десятым чемпионом мира в истории шахмат. Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году. В матче в Москве он обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Бобби Фишеру в Рейкьявике (8,5:12,5).

Матч между Борисом Спасским и Бобби Фишером

Родился будущий гроссмейстер в Ленинграде в 1937 году, в 1959 г. окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета.

В 1953 году Спасский дебютировал на международном турнире в Бухаресте, где занял места с 4 по 6 и выполнил норматив международного мастера. Спустя год он стал победителем турнира молодых советских мастеров. В 1955 году Борис Спасский стал первым советским шахматистом, выигравшим чемпионат мира среди юношей.

В 1992 году Борис Спасский и Бобби Фишер снова встретились за шахматной доской на неофициальном матче-реванше в Свети-Стефане, который организовал югославский мультимиллионер Ездимир Василевич и предоставил призовой фонд в размере пяти миллионов долларов. Спасский снова проиграл, Фишер как победитель матча получил 3,3 миллиона долларов.

Борис Спасский был женат трижды, от каждой жены у него было по ребенку. Со своей третьей женой, француженкой Мариной Щербачевой, дочкой царского генерала-эмигранта, Спасский эмигрировал во Францию в 1972 году. И трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну.

Борис Спасский в последние годы Фото: РИА Новости

В 2000-е годы Спасский занимался популяризацией шахмат в России. В 2012 году он развелся с женой и вернулся в РФ окончательно, получив гражданство этой страны.

Напомним, в конце 2024 года российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл на шахматном турнире, даже не сев за шахматную доску. Дубов проспал партию предварительного раунда против американца Ханса Ниманна, из-за чего ему засчитано техническое поражение