Российский шахматист проиграл на чемпионате мира, даже не коснувшись фигур

Даниил Дубов не смог внятно ответить, почему проспал игру, отметив только, что он "явно талантлив". Оппонент из США Ханс Ниманн обвинил россиянина в трусости и заявил, что готов на новую игру на любых условиях.

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Российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию предварительного раунда против американца Ханса Ниманна, из-за чего ему засчитано техническое поражение, сообщает Медуза. По словам шахматиста, он пошел в свой номер, чтобы подготовиться к игре, а потом уснул.

"Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло", – признался он.

Когда журналисты спросили у россиянина, почему он уснул во время турнира, тот ответил: "Я явно талантлив".

В свою очередь Ниманн, которого ранее обвинили в читтерстве, поспешил в X (ранее Twitter), где уколол Дубова, отметив, что "трусость – это отсутствие характера".

"Рад сыграть с Дубовым в блиц-матче на ЛЮБЫХ условиях. Я оплачу его проезд/проживание и предложу вознаграждение в размере 10 тыс. на благотворительность по его выбору, если он победит", — добавил он.

Ниманн влип в крупный скандал в сентябре 2022 года, обыграв норвежского гроссмейстера, бывшего пятикратного чемпиона мира Магнуса Карлсена в турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Норвежец заявил, что Ханс жульничал во время игры, поэтому он снялся с игры. Несмотря на то, что вину Нимана не доказали, ему запретили играть на крупнейшей шахматной платформе Chess.com, оставив возможность играть на Chess24.

Не проспал, но опоздал на игру по блицу и Карлсен. Несмотря на это, он обыграл немецкого шахматиста Михаэля Бецольда. Ранее он со скандалом покинул турнир в Нью-Йорке, а также был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода на чемпионате по рапиду из-за того, что он пришел на турнир в джинсах.

Главный арбитр заявил Карлсену о нарушении правил и выписал штраф в размере 200 евро, а затем потребовал от шахматиста переодеться. Однако норвежец отказался это сделать, из-за и был отстранен от соревнований.

Позже Международная шахматная федерация смягчила дресс-код.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке с 26 декабря и завершается сегодня, 31 декабря.

Ранее Фокус писал, что российская шахматистка пыталась выиграть, отравив шахматную доску соперницы.