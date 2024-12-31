Російський шахіст програв на чемпіонаті світу, навіть не торкнувшись фігур
Данило Дубов не зміг чітко відповісти, чому проспав гру, зазначивши тільки, що він "явно талановитий". Опонент зі США Ганс Німанн звинуватив росіянина в боягузтві та заявив, що готовий на нову гру на будь-яких умовах.
Російський гросмейстер Данило Дубов проспав партію попереднього раунду проти американця Ганса Німанна, через що йому зараховано технічну поразку, повідомляє Медуза. За словами шахіста, він пішов у свій номер, щоб підготуватися до гри, а потім заснув.
"Коли я прокинувся, було вже надто пізно. Мені не пощастило", — зізнався він.
Коли журналісти запитали у росіянина, чому він заснув під час турніру, той відповів: "Я явно талановитий".
Зі свого боку Німанн, якого раніше звинуватили в читтерстві, поспішив у X (раніше Twitter), де вколов Дубова, зазначивши, що "боягузтво — це відсутність характеру".
"Радий зіграти з Дубовим у бліц-матчі на БУДЬ-ЯКИХ умовах. Я оплачу його проїзд/проживання і запропоную винагороду в розмірі 10 тис. на благодійність за його вибором, якщо він переможе", — додав він.
Німанн влип у великий скандал у вересні 2022 року, обігравши норвезького гросмейстера, колишнього п'ятиразового чемпіона світу Магнуса Карлсена в турнірі Grand Chess Tour у Сент-Луїсі. Норвежець заявив, що Ганс шахраював під час гри, тому він знявся з гри. Попри те, що провину Німана не довели, йому заборонили грати на найбільшій шаховій платформі Chess.com, залишивши можливість грати на Chess24.
Не проспав, але запізнився на гру з бліцу і Карлсен. Та він обіграв німецького шахіста Міхаеля Бецольда. Раніше він зі скандалом покинув турнір у Нью-Йорку, а також був дискваліфікований за порушення дрес-коду на чемпіонаті з рапіду через те, що він прийшов на турнір у джинсах.
Головний арбітр заявив Карлсену про порушення правил і виписав штраф у розмірі 200 євро, а потім зажадав від шахіста переодягнутися. Однак норвежець відмовився це зробити, через що і був відсторонений від змагань.
Пізніше Міжнародна шахова федерація пом'якшила дрес-код.
Чемпіонат світу з рапіду та бліцу триває в Нью-Йорку з 26 грудня і завершується сьогодні, 31 грудня.
Раніше Фокус писав, що російська шахістка намагалася виграти, отруївши шахову дошку суперниці.