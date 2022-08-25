Дочь Мадонны подалась в певицы и выпустила первый клип (видео)

Ранее Лурдес Леон заявляла, что не планирует пробовать себя в качестве певицы.

25-летняя дочь американской певицы Мадонны Лурдес решила пойти по стопам своей знаменитой матери и выпустила первый клип. Девушка дебютировала с песней Lock & Key под сценическим именем Lolahol.

В кадре девушка появилась в нескольких образах, один из которых – довольно смелый. Лурдес надела серебристый комбинезон с большим декольте, открывающим грудь, соски на которой начинающая певица прикрыла серебристыми аксессуарами. По мнению пользователей, таким образом она в какой-то мере копирует ранний провокативный стиль Мадонны.

В музыкальном плане трек Lock & Key стал довольно неожиданным сюрпризом. Дебют Лолахол включает в себя джангл-брейкбит, звук, впервые появившийся на британской рейв-сцене начала 90-х, что привело к подъему драм-н-бейса в середине десятилетия. В песне, как отмечает журнал Rolling Stone, используются элементы трип-хопа, а эфирный вокал Лолахол танцует между спальной поп-музыкой и мрачной альтернативной поп-музыкой, поскольку она словно существует между этими плоскостями.

"Мне очень нравится вся атмосфера песни. Тонкие штрихи синтезатора, бит, мягкий вокал, все это вместе дает очень определенное ощущение, которое я не могу описать, но мне это нравится!", "Я не могу дождаться, когда вы создадите свою дискографию и исследуете свое мастерство вместе с нами! Я удивлен, что твой тон так отличается от голоса Мадонны, и я очень рад, что это звучит не так, как у кого-либо еще – не типично. Это безумное видео, а ты такая красивая… ты определенно в своей стихии", "Я никогда не слышала об этой песне раньше, видео очень уникальное и волшебное, а ее пение такое удивительное и чудесное, мне понравилась каждая часть в этом видео от начала до конца, и очень хорошо сделанное видео", "Честно говоря, Лурдес звучит неплохо, но в ее дебютном сингле ее голос кажется слишком мягким на этом треке, почти как шепот, чтобы судить. Я хочу посмотреть, действительно ли она может петь, ожидая от нее больше материала", – пишут в комментариях под видео.

Эта песня стала сюрпризом, поскольку в 2021 году Лурдес говорила, что у нее нет стремления пойти по стопам своей матери.

"Что касается музыки, я умею петь. Меня это просто не волнует. У меня нет конкретной цели. Я, наверное, должна. С финансовой точки зрения модельный бизнес – разумное решение. Мне нравится быть очень практичной в кампаниях, которые я провожу, так что я не просто работаю моделью как таковой. Я танцую, у меня очень специфическое чувство стиля, и я интересуюсь эстетикой, поэтому мне нравится включать все эти части себя в свои проекты. Я хочу создать мир, в котором у моделей будет больше свободы действий в том, что они делают, и они будут не просто бесшумными вешалками для одежды. Это эпоха, в которую мы вступаем в мире моды: модели как личности и художники", – заявляла девушка.

Напомним, дочь Мадонны снялась в рекламной кампании модного дома Mugler в очень откровенном образе, который напоминал старые концертные образы Мадонны из 1990-х.