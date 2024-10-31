Национальный продукт массовой культуры: что помогает Поплавскому быть в трендах

Сегодня Поплавский на всех цифровых платформах – Instagram с 8,2 миллиона подписчиков, TikTok с 1,5 М подписчиков. Клипы "Украинский борщ", "Украинские вареники" и "Сало" набрали 34 миллиона просмотров на YouTube. Его музыка становится мостом, соединяющим разные поколения, культуры и страны.

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Похоже, знаменитому поющему ректору одного из самых раскрученных университетов Украины Михаилу Поплавскому можно все. И не потому, что возраст (кстати, каторый он не скрывает) или заслуги дают Михаилу Михайловичу такое право. Эту привлекательную для многих привилегию он заработал многими годами упорного противостояния тому, что называют "общепринятым". И, заработав право быть самим собой, часто иронизируя над тем, что нас окружает, как и над своей персоной в том числе, Михаил Поплавский теперь волен делать то, что ему вздумается. Признаем, привилегия, доступная немногим. Правда, есть одна поправочка на 100-процентное угадывание запроса аудитории – у Поплавского всегда был "нюх" на тренды.

Михаил Поплавский

По сути, если бы Поплавского у нас не было, то Украине стоило бы его придумать и "запатентовать", как борщ, сало и вареники с вишнями. Как и кулинарные национальные шедевры, он прост и в то же время чрезвычайно уникален. Понятно? Скорее, нет.

Над феноменом Михаила Поплавского рассуждать должны еще не одно десятилетие. Нынешнее современное поколение имеет возможность видеть развитие поющего ректора, "чувствовать его пульс" и думать, что будет следующим. Возможно, из-за такого "бетменского" образа (кстати, был у него когда-то такой в ​​клипе), Михаил Поплавский и вызывает интерес. Казалось, никто уже не верил в перерождение мастера и здесь, как пирожки "выпекается" тройка клипов на хиты, которые поют на свадьбах уже лет двадцать и снова стопроцентное попадание в аудиторию. Совпадение? Не думаю.

Михаил Поплавский

"Я уже в том статусе и в том возрасте, что ничего не боюсь. Уже приняли и мой вокал и мои эксцентрические образы. Мне уже можно все! Особенно если это ради цели — подарить яркие положительные эмоции, чтобы люди посмотрели видео, получили удовольствие и сказали: "Что это было?!". Я счастлив, что делаю счастливыми других. В Украине есть свои бренды и тренды, своя история, свой украинский путь. Нужно лишь приложить максимум усилий, чтобы о нас знал весь мир – это культурная дипломатия в действии!" – говорил Михаил Поплавский в 2021 году и за три года его аудитория в социальной сети Инстаграм (четвертой по популярности в Украине) выросла до 8,2 миллиона человек. Больше лишь у Президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Поплавский есть практически на всех крупных цифровых площадках: Instagram с 8,2 миллиона подписчиков, TikTok – 1,5М, YouTube, Facebook и других. Понимая, что привычное телевидение больше не является ключевой медиа-платформой, он не только распространил свое присутствие, но и учел форматы контента, популярные у молодой аудитории. Его YouTube-канал – не просто клипы, а результат продуманной работы с современными технологиями.

Михаил Поплавский

По словам руководителя одного из популярных YouTube-каналов – обладателя "серебряной кнопки" Дарьи Онищенко, платформа заинтересована продвигать исключительно качественный контент.

"Нет чего-то одного, что делает видео виральным в YouTube. Но главный интерес YouTube состоит в том, чтобы зритель как можно дольше оставался на платформе. То есть, в интересах платформы продвигать качественный контент. Оценивая каждое видео, YouTube смотрит на разные параметры. И в случае, если эти параметры лучше конкурентов, он будет продвигать самое качественное видео. Это зависит от того, как много людей просматривает видео, насколько долго его смотрят и как взаимодействуют – "лайкают" или комментируют. Есть еще множество параметров, которые могут повлиять на популярность видео, включая новизну или статус ведущего (героя)",–говорит Онищенко.

Михаил Поплавский — Клип "Украинский борщ"

Новый всплеск интереса к Михаилу Поплавскому пришелся на начало 2021 года. Тогда Поплавский, который четко улавливает настроения и желания аудитории, решил взбодрить свой рейтинг "стариной", дав второе дыхание собственным козырным композициям, таким как "Украинский борщ", "Украинские вареники" и "Сало". Эта троица за считанные месяцы подняла его на высшую ступень "любимца" YouTube. Так, клип "Борщ" вообще взлетел до 15 миллионов просмотров, "Вареники" — 11 миллионов, "Сало" набрал 7,9 миллионов просмотров.

Михаил Поплавский

Как? На первый взгляд может показаться, что дело только в использовании VR и 3D-графики, которые поющий ректор использовал первым, создавая клипы. Однако суть гораздо глубже: "Борщ" – это культурный код, понятный каждому украинцу, а использование актуальных технологий делает его привлекательным для молодой аудитории.

В частности, технология VR погружает зрителя в происходящее, создавая эффект личного присутствия. Успех клипа стал возможным благодаря сочетанию традиционного и современного, что придает ощущение принадлежности к чему-то знакомому и одновременно новому.

Михаил Поплавский

"Я делаю ставку на молодежь. Моя главная миссия – чтобы молодые люди, подростки знали, что украинское это круто. Сегодня это борьба за умы, за будущее Украины", – прокомментировал Михаил Поплавский появление нового клипа "Украинский борщ" на презентации.

К тому же, эта песня Поплавского спровоцировала бурные дискуссии в сети Интернет, часто набиравшие острые формы, особенно между украинцами и россиянами, которые заявляли о своем "праве" на борщ. Однако исследование ЮНЕСКО положило конец посягательствам россиян в присвоении кулинарного наследия Украины.

Михаил Поплавский — Клип "Сало"

Клип "Сало" лишь продолжил тему национальной идентичности. Он стал популярен благодаря эстетике, основанной на сочетании фольклора и современных визуальных эффектов. К тому же, такие работы привлекают внимание не только украинской, но и зарубежной аудитории, создавая международный интерес к украинской культуре. И тогда уже Поплавский становится своеобразным культурным амбасcадором, предлагая продукты, сочетающие известные элементы национальной культуры с высококлассной современной обработкой.

Михаил Поплавский

Поплавский использовал свои старые, проверенные временем, приемы – эпатаж, национальный колорит и точное попадание в аудиторию. Соединив ХR, стилистику Голливуда 60-х, образ Карла Лагерфельда, идеи Энди Уорхола с украинскими борщом, салом и варениками, он получил экзотические блюда, замешены на экспрессивных цветах, сексуальной энергии и ярких эмоциях. Он не скрывает, что работает на аудиторию раза в три младше своих сверстников – и это тоже вызов общепринятому, и это тоже срабатывает.

Михаил Поплавский — Клип "Украинские вареники"

"А я готов чудить, экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории – от 5 до 25 лет. Они смотрят ТикТок, Инстаграм, YouTube, делают мемы и видеонарезки из моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла им 25 кадром", – говорит "ФАКТАМ" Поплавский.

Михаил Поплавский

Поющему ректору уже не нужно самоутверждаться. Поплавский уже сам давно стал трендом – следовать которому сложно, а иногда просто невозможно. Должны быть у нас люди, уникальность которых и рождает национальный продукт, которым, похоже, стал и сам Михаил Поплавский.