Дочь Мадонны выпустила дебютный мини-альбом и новый клип

Лурдес Леон не только внешностью напоминает свою мать, но во многом подражает и стилю ее музыкальных видео.

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24-летняя Лурдес Леон, дочь Мадонны, выпустила свой дебютный мини-альбом под сценическим именем Lolahol и опубликовала новый клип. Дебютный EP с названием "Go" вышел 9 ноября и был записан в студии Chemical X Records.

В новом клипе на песню "Cuntradiction" Леон позирует на коне в нижнем белье, лежит на банкетном столе и качается на веревках в конюшне.

За день клип собрал на YouTube уже более 47 тысяч просмотров. Ранее этим летом дочь знаменито выпустила первый сингл "Lock&Key" по мини-альбому и клип к песне.

Лурдес Леон – дочь Мадонны и Карлоса Леона, встречавшегося с Мадонной в 90-х. Они развелись в 1997 году.

В 2021 году поп певица и модель рассказала Vogue, что упорно работала, чтобы развеять иллюзию развращенного богатого ребенка. Лурдес заявила, что люди думают, что ей все дали для развития, но на самом деле она сама оплачивала свою учебу.

Напомним, 25-летняя дочь американской певицы Мадонны Лурдес решила пойти по стопам своей знаменитой матери и выпустила первый клип. Девушка дебютировала с песней Lock & Key под сценическим именем Lolahol.