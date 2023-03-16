Вся в маму: эпатажная дочь Мадонны Лурдес поделилась фото в прозрачном белом платье

Образы старшей дочери Мадонны все больше напоминают наряды ее эпатажной матери.

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26-летняя модель Лурдес Леон примерила новый образ на фотографиях, опубликованных в ее Instagram-аккаунте.

Старшая дочь поп-звезды предстала в очень смелом прозрачном белом платье. Лурдес также примеряла новый цвет глаз, так как на ее карие глаза надеты голубые контактные линзы.

В своей подписи она ясно дала понять, что ей весело после гламурной сессии.

"Калифорнийский дерьмовый грим**", — написала девушка, отметив визажиста Loftjet, который работал с Меган Маркл и Эддисон Рэй.

Дочь актера Карлоса Леона продемонстрировала свои длинные ногти, которые выделялись, поскольку у нее был французский маникюр с черными кончиками вместо стандартного белого.

У Мадонны шестеро детей. Двое биологических — 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон и 22-летний Рокко Джон Ричи, а также четверо названных — 17-летний Дэвид Банда Чикконе-Ричи, 13-летняя Чифундо Мерси Джеймс Чикконе и 10-летние близняшки Стелла и Эстер.

Напомним, по случаю Дня Благодарения, который отмечался в США 24 ноября, Мадонна собрала на одной фотографии всех своих детей, включая Рокко Ричи, с которым она долгие годы была в ссоре и который жил со своим отцом, известным режиссером Гаем Ричи в Лондоне.

Также Фокус писал, что дочь Мадонны Лурдес Леон вышла на подиум в "дьявольском" платье.