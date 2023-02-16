Дочь Мадонны Лурдес Леон вышла на подиум в "дьявольском" платье (фото)

26-летняя дочь Мадонны продолжает строить успешную модельную карьеру.

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Лурдес Леон появилась на показе дизайнера Луиса Де Хавьера на Неделе моды в Нью-Йорке в среду, выглядя восхитительно дьявольски. Об этом пишет PageSix.

26-летняя модель продемонстрировала очень пышную грудь в красном мини-платье, украшенном рогами на груди. Эпатажный наряд девушка дополнила красными чулками и бейсболкой. У Лурдес была темно-красная помада и маникюр в цвет образа.

Крошечное платье демонстрировало некоторые из многочисленных татуировок звезды, в том числе пару бабочек, нарисованных на ее декольте, имена брата Дэвида и сестры Мерси на ее левой руке и очень подходящую к образу дьявольскую татуировку на ее правом бицепсе.

Лурдес была не единственной, кто продемонстрировал "дьявольский" стиль на показе, который ознаменовал дебют Де Хавьера на Неделе моды в Нью-Йорке и проходил в Фонде Анхеля Оренсанса. Модель Джулия Фокс вышла на подиум в похожем сексуальном образе из джинсовой ткани.

Также Фокус писал о публичном конфузе, случившемся с дочерью Мадонны во время фэшн-события в Нью-Йорке.