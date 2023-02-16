Дочка Мадонни Лурдес Леон вийшла на подіум у "диявольській" сукні (фото)

26-річна дочка Мадонни продовжує будувати успішну модельну кар'єру.

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Лурдес Леон з'явилася на показі дизайнера Луїса Де Хав'єра на Тижні моди в Нью-Йорку в середу, виглядаючи чудово диявольськи. Про це пише PageSix.

26-річна модель продемонструвала дуже пишні груди в червоній мінісукні, прикрашеній рогами на грудях. Епатажне вбрання дівчина доповнила червоними панчохами та бейсболкою. У Лурдес була темно-червона помада і манікюр під колір образу.

Крихітна сукня демонструвала деякі з численних татуювань зірки, зокрема пару метеликів, намальованих на її декольте, імена брата Девіда та сестри Мерсі на її лівій руці і дуже придатне до образу диявольське татуювання на її правому біцепсі.

Лурдес була не єдиною, хто продемонстрував "диявольський" стиль на показі, який ознаменував дебют Де Хав'єра на Тижні моди в Нью-Йорку та проходив у Фонді Анхеля Оренсанса. Модель Джулія Фокс вийшла на подіум у схожому сексуальному образі із джинсової тканини.

Також Фокус писав про публічний конфуз, що трапився з дочкою Мадонни під час фешн-події у Нью-Йорку.