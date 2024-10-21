Джорджина Родрігес у відвертій сукні з'явилася на Тижні моди в Саудівській Аравії (фото)

В Ер-Ріяді Джорджина Родрігес продемонструвала струнку фігуру і розкішне вбрання. Торік вона слідом за своїм нареченим Кріштіану Роналду переїхала на Аравійський півострів.

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Наречена, а, за деякими даними, дружина зірки футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес 20 жовтня відвідала показ Fatima Alabdulqader на Тижні моди в Саудівській Аравії, повідомляє Daily Mail.

В Ер-Ріяді 30-річна подруга футболіста продемонструвала свою неймовірну фігуру в бежевій обтислій сукні-міді в рубчик без рукавів з високим вирізом. Свій гламурний образ красуня доповнила парою туфель на високих підборах з гострим носком і сережками-крапельками, що привертають увагу. Модель уклала свої темні локони в акуратну зачіску і нанесла гламурний макіяж. Джорджина була в гарному настрої, сидячи в першому ряду і спостерігаючи за новою колекцією розкішного весільного дому.

Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

Джорджина і Роналду зустрічаються з 2016 року, у них двоє дітей. Вона також є мачухою його інших трьох дітей. Відомо, що пара познайомилася, коли вона працювала помічником продавця в Мадриді: вони "зустрілися поглядами" в магазині Gucci вісім років тому. Пізніше вона зізналася, що випадкова зустріч із Роналду змусила її "закохатися з першого погляду". Родрігес заявила, що це почуття було взаємним: "Перша зустріч із Роналду відбулася в Gucci, де я працювала продавцем-консультантом. Кілька днів потому ми знову побачилися на заході іншого бренду. Саме тоді ми змогли поговорити в невимушеній обстановці, поза моєю робочою обстановкою. Для обох це було кохання з першого погляду".

Джорджина Родрігес із Кріштіану Роналду та дітьми Фото: instagram.com/georginagio

З моменту зустрічі зі своїм чоловіком Джорджина прямувала за п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча" Роналду з Мадрида до Турина, потім до Манчестера, а тепер — і до Саудівської Аравії, де її коханий грає за клуб "Аль-Наср".

Раніше, 30 серпня, Фокус писав про те, що Кріштіану Роналду вийшов на публіку з нареченою. Спортсмена визнали найкращим бомбардиром усіх часів. Його підтримала кохана і мама його дітей Джорджина Родрігес.