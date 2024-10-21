Джорджина Родригес в облегающем платье появилась на Неделе моды в Саудовской Аравии (фото)

В Эр-Рияде Джорджина Родригес продемонстрировала стройную фигуру и роскошный наряд. В прошлом году она последовала за своим женихом Криштиану Роналду и переехала на Аравийский полуостров.

Related video

Невеста, а, по некоторым данным, жена звезды футбола Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес 20 октября посетила показ Fatima Alabdulqader на Неделе моды в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

В Эр-Рияде 30-летняя подруга футболиста продемонстрировала свою невероятную фигуру в бежевом облегающем платье-миди в рубчик без рукавов с высоким вырезом. Свой гламурный образ красавица дополнила парой туфель на высоком каблуке с острым носком и парой привлекающих внимание серег-капель. Модель уложила свои темные локоны в аккуратную прическу и нанесла гламурный макияж. Джорджина была в хорошем расположении духа, сидя в первом ряду и наблюдая за новой коллекцией роскошного свадебного дома.

Джорджина Родригес Фото: Getty Images

Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года, у них двое детей. Она также является мачехой его остальных троих детей. Известно, что пара познакомилась, когда она работала помощником продавца в Мадриде: они "встретились взглядами" в магазине Gucci восемь лет назад. Позже она призналась, что случайная встреча с Роналду заставила ее "влюбиться с первого взгляда". Родригес заявила, что это чувство было взаимным: "Первая встреча с Роналду состоялась в Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Несколько дней спустя мы снова увиделись на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы смогли поговорить в непринужденной обстановке, вне моей рабочей обстановки. Для обоих это была любовь с первого взгляда".

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду и детьми Фото: instagram.com/georginagio

С момента встречи со своим мужем Джорджина следовала за пятикратным обладателем "Золотого мяча" Роналду из Мадрида в Турин, затем в Манчестер, а теперь — и в Саудовскую Аравию, где ее возлюбленный играет за клуб "Аль-Наср".

Ранее, 30 августа, Фокус писал о том, что Криштиану Роналду вышел на публику с невестой. Спортсмена признали лучшим бомбардиром всех времен. Его поддержала возлюбленная и мама его детей Джорджина Родригес.