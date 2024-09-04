Джорджина Родригес в шикарном платье вышла на красную дорожку Diva E Donna в Венеции (фото)

Джорджина Родригес продемонстрировала стройную фигуру и роскошный наряд. На мероприятии ей была вручена премия "Женщина года" за документальный фильм.

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Возлюбленная знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес 3 сентября в шикарном платье вышла на красную дорожку премии "Diva E Donna" в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля, сообщает Daily Mail.

30-летняя модель была одета в шифоновое платье с разрезом до бедра и длинным шлейфом. Она выглядела невероятно в элегантном наряде с глубоким вырезом и облегающим лифом. Джорджина дополнила свой образ простыми светло-бежевыми босоножками на каблуках с ремешками. Из украшений Родригес выбрала цветочное ожерелье с драгоценными камнями и несколькими массивных колец с бриллиантами. Красавица уложила свои черные волосы мягкими волнами и сделала вечерний макияж, подчеркнув карие глаза коричневыми блестящими тенями и черной подводкой.

Джорджина Родригес Фото: Getty Images

На мероприятии, которое совпало с 81-м Венецианским международным кинофестивалем, ей была вручена премия "Женщина года" Diva e Donna за документальный фильм "Я — Джорджина".

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии встречается с Джорджиной с 2016 года, у них двое общих детей, она также является мачехой его троих других детей футболиста.

Криштиану Роналду со своей семьей Фото: instagram.com/georginagio

Недавно в видеоролике на YouTube он назвал ее своей женой. После этого пошли слухи о том, что пара давно в браке. Но ни Джорджина, ни Роналду не объявляли о какой-либо церемонии бракосочетания. Представитель португальского спортсмена сказал Page Six: "Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Криштиану женился на Джорджине. Я просто не знаю".

Ранее, 30 августа, Фокус писал о том, что Криштиану Роналду вышел на публику с невестой. Спортсмена признали лучшим бомбардиром всех времен. Его поддержала возлюбленная и мама его детей Джорджина Родригес.