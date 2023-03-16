Вся в маму: епатажна дочка Мадонни Лурдес поділилася фото у прозорій білій сукні

Образи старшої дочки Мадонни дедалі більше нагадують вбрання її епатажної матері.

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26-річна модель Лурдес Леон приміряла новий образ на фотографіях, опублікованих у її Instagram-акаунті.

Старша дочка попзірки постала у дуже сміливій прозорій білій сукні. Лурдес також приміряла новий колір очей, оскільки на її карі очі одягнені блакитні контактні лінзи.

У своєму підписі вона дала зрозуміти, що їй весело після гламурної сесії.

"Каліфорнійський лайновий грим**", — написала дівчина, позначивши візажиста Loftjet, який працював із Меган Маркл та Еддісон Рей.

Дочка актора Карлоса Леона продемонструвала свої довгі нігті, які виділялися, оскільки мала французький манікюр із чорними кінчиками замість стандартного білого.

Мадонна має шестеро дітей. Двоє біологічних — 26-річна Лурдес Марія Чікконе-Леон та 22-річний Рокко Джон Річі, а також четверо названих — 17-річний Девід Банда Чікконе-Річі, 13-річна Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе та 10-річні близнюки.

Нагадаємо, з нагоди Дня Подяки, який відзначався в США 24 листопада, Мадонна зібрала на одній фотографії всіх своїх дітей, включаючи Рокко Річі, з яким вона довгі роки була у сварці і який жив зі своїм батьком, відомим режисером Гаєм Річі у Лондоні.

Також Фокус писав, що дочка Мадонни Лурдес Леон вийшла на подіум у "диявольській" сукні.