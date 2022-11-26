Рідкісний знімок. Мадонна показала всіх своїх шістьох дітей на одному фото

Цікаво, що з матір'ю позував Рокко Річі, її син від режисера Гая Річі, з яким Мадонна тривалий час була у сварці.

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64-річна поп-діва Мадонна поділилася рідкісним сімейним фото зі всіма шістьма своїми дітьми. Про це пише Daily Mail.

Знімок було зроблено з нагоди Дня Подяки, який відзначався у США 24 листопада. Цікаво, але Мадонні вдалося зібрати всіх своїх дітей, враховуючи Рокко Річі, з яким вона довгі роки була у сварці та який жив зі своїм батьком, відомим режисером Гаєм Річі у Лондоні.

[ + – ] Мадонна та шестеро її дітей Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна з прийомними дітьми Фото: Instagram madonna

Тож на знімку, який Мадонна опублікувала в Instagram, було шестеро її дітей: 26-річна Лурдес, 22-річний Рокко, 17-річний Девід, 16-річна Мерсі Джеймс і десятирічні близнюки Естер та Стелла.

Усіх своїх дітей Мадонна зібрала у своєму будинку в Нью-Йорку. "За що я вдячна…" — підписала знімок поп-діва.

[ + – ] Мадонна з донькою Лурдес Леон Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна з прийомною дочкою Фото: Instagram madonna

Заради свята Мадонна одягла чорну мереживну сукню з глибоким вирізом, чорні панчохи та гостроносі чорні чоботи з чорними рукавичками. Образ вона доповнила прикраси у вигляді хрестів.

Нагадаємо, своїх прийомних дітей Мадонна удочерила та всиновила у Малаві. Девід, старший із них, останнім часом часто супроводжує матір на вечірках і навіть приміряє її вбрання.

А Рокко Річі став успішним художником. Утім, у соцмережах він з'являється дуже рідко. Він колись видалив свої облікові записи. Будучи в сварці з матір'ю, і з того часу так їх і не відновив.