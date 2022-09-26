Син Мадонни відсвяткував день народження у наряді з декольте та на підборах

Девіду Банді виповнилося 17 років і його знаменита мама влаштувала шикарну вечірку.

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Мадонна опублікувала допис, присвячений своєму прийомному синові Девіду Банді. Девіду виповнилося 17 років і співачка відсвяткувала це з розмахом.

Винуватець урочистості хизувався в шикарному зеленому костюмі, що виблискував паєтками, шовковій сорочці з декольте і в сріблястих черевиках на величезній платформі.

[ + – ] Девід Банда відсвяткував 17-річчя

Вечірка була у стилі 1970-х і фільму "Танцюрист диско", тож антураж і костюми відповідали.

Нагадаємо, Девіда Мадонна усиновила в африканській країні Малаві у 2006 році, хоча процедуру усиновлення не було завершено до 2008 року.

З того часу вона всиновила ще трьох дітей із Малаві. Також вона має двох дорослих дітей від танцюриста Карлоса Леона та режисера Гая Річі.

Раніше Мадонна часто постила знімки Девіда в оригінальних вбраннях і навіть у сукнях. А на шоу Джиммі Феллона вона зізналася, чому це відбувається.

За словами поп-діви, Девід Банда часто робить набіги на її гардероб і приміряє її вбрання просто тому, що йому все личить.

"Він може одягнути будь-яке вбрання і виглядати приголомшливо. Це дійсно дратує. Він носить мій одяг і виглядає в ньому краще, ніж я. Він навіть може одягнути сукню і виглядати по-чоловічому", — розповіла співачка.

Девід Банда захоплюється футболом, як розповідала його прийомна мати. І, мабуть, як усі її діти, спробує себе у модельному бізнесі.