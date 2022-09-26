Сын Мадонны отпраздновал день рождения в наряде с декольте и на каблуках
Дэвиду Банде исполнилось 17 лет и его знаменитая мама закатила шикарную вечеринку
Мадонна опубликовала пост, посвященный своему приемному сыну Дэвиду Банде. Дэвиду исполнилось 17 лет и певица отпраздновала это с размахом.
Виновник торжества щеголял в шикарном зеленом костюме, сверкающем пайетками, шелковой рубашке с декольте и в серебристых ботинках на огромной платформе.
Вечеринка была в стиле 1970-х и фильма "Танцор диско", так что антураж и костюмы соответствовали.
Напомним, Дэвида Мадонна усыновила в африканской стране Малави в 2006 году, хотя процедура усыновления не была завершена до 2008 года.
С той поры она усыновила еще трех детей из Малави. Также у нее есть двое взрослых детей от танцора Карлоса Леона и режиссера Гая Ричи.
Ранее Мадонна часто постила снимки Дэвида в оригинальных нарядах, и даже в платьях. А на шоу Джимми Фэллона она призналась, почему это происходит.
По словам поп-дивы, Дэвид Банда часто совершает набеги на ее гардероб и примеряет ее наряды просто потому что ему все к лицу.
"Он может надеть любой наряд и выглядеть потрясающе. Это действительно раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше, чем я. Он даже может надеть платье и выглядеть по-мужски", — рассказала певица.
Дэвид Банда увлекается футболом, как рассказывала его приемная мать. И, вероятно, как все ее дети, попробует себя в модельном бизнесе.