Мадонна рассказала, почему ее приемный сын носит платья

Поп-дива пояснила, что Дэвиду платья идут даже больше, чем ей самой

63-летняя Мадонна рассказала, почему ее 16-летний приемный сын Дэвид Банда носит ее одежду. Оказалось – она просто ему идет. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна пришла на шоу к Джимми Фэллону и разговор зашел о моде и нарядах. Возник вопрос, почему ее приемный сын Дэвид Банда так часто появляется в женской одежде. Мадонна часто постит такое видео и фото в соцсетях.

Певица пояснила: Дэвид Банда часто совершает набеги на ее гардероб и примеряет ее одежду, потому что ему это идет.

"Он может надеть любой наряд и выглядеть потрясающе. Это действительно раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше, чем я. Он даже может надеть платье и выглядеть по-мужски", — рассказала певица.

Мать шестерых детей была замечена на матче с Дэвидом еще в мае, когда присутствовала на чемпионате мира по версии WBA в легком весе в Barclays Center в Бруклине.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Мать и сын выбрали Adidas: Мадонна была одета в черный спортивный костюм, а Дэвид — в красно-белое платье, несколько ожерелий и черные кроссовки.

На протяжении многих лет королева поп-музыки также с гордостью делилась снимками стильных образов Дэвида, в том числе клипом, в котором он был одет в одно из ее белых вечерних платьев.

"Когда-нибудь, Дэвид придет к тебе в гости", — сказала Мадонна Джимми Фэллону, отметив, что у ее приемного сына есть все, чтобы стать настоящей звездой.

[ + – ] Мадонна и ее приемный сын Дэвид Банда Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и ее приемный сын Дэвид Банда Фото: Instagram madonna

"У него есть магия. Он забавный, очаровательный, спортивный и очень красивый парень", — согласился Фэллон.

Напомним, Дэвида Банду Мадонна усыновила в 2006 году в Малави, когда ему было всего 13 месяцев.

Помимо Дэвида, Мадонна также удочерила дочь Мерси Джеймс, 16 лет, из Малави в 2009 году, а затем близнецов Стеллу и Эстер, которым сейчас по девять лет, в 2017 году.

Также у нее есть двое собственных детей: 22-летний Рокко Ричи от режиссера Гая Ричи и 25-летняя Лурдес Леон от ее бывшего бойфренда Карлоса Леона.