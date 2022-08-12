Мадонна розповіла, чому її прийомний син носить сукні

Поп-діва пояснила, що Девідові сукні пасують навіть більше, ніж їй самій.

63-річна Мадонна розповіла, чому її 16-річний прийомний син Девід Банда носить її вбрання. Виявилось — вони просто йому пасують. Про це пише Daily Mail.

Мадонна прийшла на шоу до Джиммі Феллона, і розмова зайшла про моду та вбрання. Постало питання, чому її прийомний син Девід Банда так часто з'являється в жіночому одязі. Мадонна часто постить такі відео та фото в соцмережах.

Співачка пояснила: Девід Банда часто робить набіги на її гардероб і приміряє її одяг, тому що йому це пасує.

"Він може одягнути будь-яке вбрання та мати приголомшливий вигляд. Це дійсно дратує. Він носить мій одяг і має в ньому кращий вигляд, ніж я. Він навіть може одягнути сукню та мати чоловічий вигляд", — розповіла співачка.

Мати шістьох дітей була помічена на матчі з Девідом ще в травні, коли була присутня на чемпіонаті світу за версією WBA у легкій вазі в Barclays Center у Брукліні.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Мати й син вибрали Adidas: Мадонна була одягнена в чорний спортивний костюм, а Девід — у червоно-білу сукню, кілька намист і чорні кросівки.

Протягом багатьох років королева поп-музики також із гордістю ділилася знімками стильних образів Девіда, у тому числі кліпом, у якому він був одягнений в одну з її білих суконь.

"Колись Девід прийде до тебе в гості", — сказала Мадонна Джиммі Феллону, зазначивши, що її прийомний син має все, щоб стати справжньою зіркою.

[ + – ] Мадонна та її прийомний син Девід Банда Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна та її прийомний син Девід Банда Фото: Instagram madonna

"У нього є магія. Він кумедний, чарівний, спортивний і дуже гарний хлопець", — погодився Фелон.

Нагадаємо, Девіда Банду Мадонна усиновила 2006 року в Малаві, коли йому було лише 13 місяців.

Крім Девіда, Мадонна також удочерила дочку Мерсі Джеймс, 16 років, із Малаві у 2009 році, а потім близнюків Стеллу й Естер, яким зараз по дев'ять років, у 2017 році.

Також вона має двох власних дітей: 22-річного Рокко Річі від режисера Гая Річі та 25-річну Лурдес Леон від її колишнього бойфренда Карлоса Леона.