Редкий снимок. Мадонна показала всех своих шестерых детей на одном фото

Интересно, что с матерью позировал Рокко Ричи, ее сын от режиссера Гая Ричи, с которым Мадонна долгое время была в ссоре.

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64-летняя поп-дива Мадонна поделилась редким семейным фото со всеми шестью своими детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Снимок был сделан по случаю Дня Благодарения, который отмечался в США 24 ноября. Интересно, но Мадонне удалось собрать всех своих детей, включая Рокко Ричи, с которым она долгие годы была в ссоре и который жил со своим отцом, известным режиссером Гаем Ричи в Лондоне.

[ + – ] Мадонна и шестеро ее детей Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна с приемными детьми Фото: Instagram madonna

Так что на снимке, который Мадонна опубликовала в Instagram, было шестеро ее детей: 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси Джеймс, и десятилетние близнецы Эстер и Стелла.

Всех своих детей Мадонна собрала в своем доме в Нью-Йорке. "За что я благодарна…", — подписала снимок поп-дива.

[ + – ] Мадонна с дочкой Лурдес Леон Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна с приемной дочерью Фото: Instagram madonna

Ради праздника Мадонна надела черное кружевное платье с глубоким вырезом, черные чулки и остроносые черные сапоги с черными перчатками. Образ она дополнила украшения в виде крестов.

Напомним, своих приемных детей Мадонна удочерила и усыновила в Малави. Дэвид, старший из них, в последнее время часто сопровождает мать на вечеринках и даже примеряет ее наряды.

А Рокко Ричи стал успешным художником. Впрочем, в соцсетях он появляется крайне редко. Он когда-то удалил свои аккаунты. Будучи в ссоре с матерью, и с той поры так их и не восстановил.