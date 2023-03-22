Дочка Мадонни скопіювала знаменитий образ матері

Лурдес Леон активно розвиває кар'єру співачки та знімає новий кліп.

Related video

26-річна старша дочка американської попспівачки Мадонни Лурдес Леон продовжує розвивати кар'єру виконавиці. Дівчина опублікувала в мережі кадри залаштунків зі зйомок кліпу на пісню Love Me Still на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото вона сидить на траві зі своїми колегами зі знімального майданчика Джиммі, Генрі Чеслі та Скарлетт Костелло. На другому знімку Лурдес із сигаретою піднімають на руках у повітря. Леон позначила фотографа Джейкоба Вейлора у своєму підписі, заявивши: "Я ніщо без своєї родини".

Нескладно помітити, що дівчина зробила таку саму зачіску, з якою часто з'являється на фото й відео її мати: зібране в хвости волосся, заплетене в коси. Вона також багато в чому копіює Мадонну, взявши на озброєння показну розв'язність і зухвалість.

Кадр із кліпу Лурдес, яка виступає під сценічним ім'ям LOLAHOL Фото: Скріншот

Мадонна часто з'являється на публіці з аналогічною зачіскою

Нещодавно Лурдес потрапила в неприємний інцидент, коли її не пустили на показ мод Marc Jacobs, оскільки вона запізнилася. І це попри те, що дівчина стала обличчям весняної кампанії модного бренду 2021 року.

"Охоронці на вході сказали їй, що не можуть її впустити, але вона може повернутися на друге шоу о 19:00", — розповів один із очевидців. Пізніше з'явилися фото, де Лурдес сиділа в першому ряду на показі, що свідчить про те, що вона все ж таки прийшла вдруге вже без запізнення.

Мадонна народила Лурдес у 1996 році від тренера з фітнесу Карлоса Леона. Окрім неї, у співачки є син Рокко від режисера Гая Річі та четверо прийомних дітей.

Раніше Фокус писав, що Лурдес поділилася фото в прозорій білій сукні.