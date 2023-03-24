Донька Мадонни зізналася, що вона "ніщо без своєї родини"
Лурдес Леон будує кар'єру моделі та співачки, у чому їй допомагає слава її зіркової матері.
26-річна донька Мадонни Лурдес Леон зізналася, що вона "ніщо без своєї родини". Своїми думками юна знаменитість поділилася в Instagram.
Спадкоємиця епатажної зірки сцени опублікувала кілька знімків за лаштунками з її кліпу "Love Me Still".
На одному зі знімків була зображена 26-річна Лурдес, яка лежала на траві разом зі своїми колегами по фільму Джеммі, Генрі Чеслі та Скарлетт Костелло.
У пості була ще одна яскрава фотографія, на якій Лурдес, яку також називають Лолою, курить, поки її піднімають у повітря деякі з її колег.
Вона позначила фотографа Джейкоба Вейлора у своєму підписі в Instagram, заявивши: "Я ніщо без моєї родини".
Її остання публікація з’явилася через кілька тижнів після того, як Лурдес Леон не пустили на показ мод Marc Jacobs за те, що вона прибула о 18:00 після того, як двері зачинилися.
Конфлікт стався лише через два роки після того, як Лурдес назвали обличчям кампанії модного бренду навесні 2021 року.
Зазначимо, що 26-річна Лурдес Леон — дочка Мадонни та актора кубинського походження Карлоса Леона, який зустрічався зі співачкою у 90-х. Вони розлучилися у 1997 році.
Нагадаємо, Лурдес Леон повторила образ своєї зіркової матері.
Також Фокус писав про дебютний мініальбом доньки Мадонни.