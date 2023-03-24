Донька Мадонни зізналася, що вона "ніщо без своєї родини"

Лурдес Леон будує кар'єру моделі та співачки, у чому їй допомагає слава її зіркової матері.

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26-річна донька Мадонни Лурдес Леон зізналася, що вона "ніщо без своєї родини". Своїми думками юна знаменитість поділилася в Instagram.

Спадкоємиця епатажної зірки сцени опублікувала кілька знімків за лаштунками з її кліпу "Love Me Still".

На одному зі знімків була зображена 26-річна Лурдес, яка лежала на траві разом зі своїми колегами по фільму Джеммі, Генрі Чеслі та Скарлетт Костелло.

У пості була ще одна яскрава фотографія, на якій Лурдес, яку також називають Лолою, курить, поки її піднімають у повітря деякі з її колег.

Вона позначила фотографа Джейкоба Вейлора у своєму підписі в Instagram, заявивши: "Я ніщо без моєї родини".

Лурдес Леон

Її остання публікація з’явилася через кілька тижнів після того, як Лурдес Леон не пустили на показ мод Marc Jacobs за те, що вона прибула о 18:00 після того, як двері зачинилися.

Конфлікт стався лише через два роки після того, як Лурдес назвали обличчям кампанії модного бренду навесні 2021 року.

Мадонна з донькою Фото: Instagram madonna

Зазначимо, що 26-річна Лурдес Леон — дочка Мадонни та актора кубинського походження Карлоса Леона, який зустрічався зі співачкою у 90-х. Вони розлучилися у 1997 році.

Нагадаємо, Лурдес Леон повторила образ своєї зіркової матері.

Також Фокус писав про дебютний мініальбом доньки Мадонни.