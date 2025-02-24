Мультфильм для взрослых с ностальгией: рецензия на фильм "Луни Тюнз: Спасти планету"

Каким получился анимационный фильм с любимыми героями из детства многих поколений.

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На текущей неделе стартует анимационная лента "Луни Тюнз: Спасти планету". Фокус посмотрел мультфильм и делится впечатлениями от увиденного.

О чем мультфильм "Луни Тюнз: Спасти планету" 2025

В центре сюжета, ожидаемо, поросенок Порки Пиг и его верный напарник – утка Даффи Дак, которые сталкиваются с инопланетным злом, готовым поработить население всей Земли жвачками. Сладкая резинка с ягодным вкусом подавляет мышление и превращает людей в абсолютных зомби, способных проговаривать единственное слово, – "жевать". К слову, у каждой жвачки есть свой глаз!

Главные герои придумывают невероятные ловушки для замыслов зеленого пришельца и, конечно же, это все выглядит очень весело. А все начинается с того, что на крышу их домика, оставленного героям усыновившим их фермером, приземляется НЛО. Так заикающийся поросенок и утка, верящая в теорию заговора, становятся командой, призванной спасти человечество.

Итак, Warner Bros. Animation подарил поклонникам удивительное ретро-путешествие в отрисованный полнометражный анимационный фильм в компании любимых героев, очень популярных в прошлом. "Луни Тюнз" получили полный метр! А ведь "ребята" из "Веселых мелодий" когда-то едва не перещеголяли в популярности диснеевских Микки Мауса и Дональда Дака. Правда, теперь эти мультфильмы превратились в папку в архиве под грифом "Любимые герои из детства" для поколения "30+" и старше".

Сценарий к мультфильму написал Кевин Костелло, известный по работе над фильмом "Том и Джерри" (2021). Режиссером картины выступил Питер Браунгардт, получивший известность благодаря современному мультсериалу "Веселые мелодии", которые все еще создают для "гурманов".

Режиссер очень бережно отнесся к наследию анимационной вселенной, аккуратно дополнив традиционные коды современными имплементациями. Например, он с высокой долей осторожности "выдает" героям смартфоны, шутит вместе с ними над блогерами. Правда, Порки и Даффи, конечно же, немного динозавры для таких технологий, поэтому и пользуются они ими неохотно.

В общем и целом полный метр "Луни Тюнз" выглядит, как аккуратно собранная коллекция коротких мультфильмов, связанных фоновой сюжетной линией. И это делает фильм очень приятным для ностальгирующего по детству поколения. Здесь вам и нелепые удары гигантским молотом, и селезень, почему-то откладывающий яйца, и смешные антигерои, неизменно уступающие главным персонажам по интеллекту. Все как всегда, или, правильнее сказать, – как раньше.

Похоже, понятие "мультфильм для взрослых" получило новую трактовку и теперь просто зовет повзрослевших малышей прожить парочку беззаботных моментов из прошлого, загрузив голову ретро-фантазиями о прогулке с друзьями во дворе или отдыхе после уроков.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Обезьяна" по Стивену Кингу.