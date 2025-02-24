Мультфільм для дорослих із ностальгією: рецензія на фільм "Луні Тюнз: Врятувати планету"

Яким вийшов анімаційний фільм з улюбленими героями з дитинства багатьох поколінь.

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Цього тижня стартує анімаційна стрічка "Луні Тюнз: Врятувати планету". Фокус подивився мультфільм і ділиться враженнями від побаченого.

Про що мультфільм "Луні Тюнз: Врятувати планету" 2025

У центрі сюжету, очікувано, порося Поркі Піг і його вірний напарник — качка Даффі Дак, які стикаються з інопланетним злом, готовим поневолити населення всієї Землі жуйками. Солодка гумка з ягідним смаком пригнічує мислення і перетворює людей на абсолютних зомбі, здатних промовляти єдине слово, — "жувати". До слова, у кожної жуйки є своє око!

Головні герої придумують неймовірні пастки для задумів зеленого прибульця і, звісно ж, це все виглядає дуже весело. А все починається з того, що на дах їхнього будиночка, залишеного героям фермером, який їх усиновив, приземляється НЛО. Так порося, що заїкається, і качка, яка вірить у теорію змови, стають командою, покликаною врятувати людство.

Отже, Warner Bros. Animation подарував шанувальникам дивовижну ретро-подорож у відмальований повнометражний анімаційний фільм у компанії улюблених героїв, дуже популярних у минулому. "Луні Тюнз" отримали повний метр! Але ж "хлопці" з "Веселих мелодій" колись ледь не перевершили в популярності діснеївських Міккі Мауса і Дональда Дака. Щоправда, тепер ці мультфільми перетворилися на папку в архіві під грифом "Улюблені герої з дитинства" для покоління "30+" і старше".

Сценарій до мультфільму написав Кевін Костелло, відомий за роботою над фільмом "Том і Джеррі" (2021). Режисером картини виступив Пітер Браунгардт, який здобув популярність завдяки сучасному мультсеріалу "Веселі мелодії", що все ще створюють для "гурманів".

Режисер дуже дбайливо поставився до спадщини анімаційного всесвіту, акуратно доповнивши традиційні коди сучасними імплементаціями. Наприклад, він з високою часткою обережності "видає" героям смартфони, жартує разом з ними над блогерами. Щоправда, Поркі та Даффі, звісно ж, трохи динозаври для таких технологій, тому й користуються вони ними неохоче.

Загалом повний метр "Луні Тюнз" має вигляд акуратно зібраної колекції коротких мультфільмів, пов'язаних фоновою сюжетною лінією. І це робить фільм дуже приємним для покоління, що ностальгує за дитинством. Тут вам і безглузді удари гігантським молотом, і селезень, який чомусь відкладає яйця, і смішні антигерої, які незмінно поступаються головним персонажам за інтелектом. Усе як завжди, або, правильніше сказати, — як раніше.

Схоже, поняття "мультфільм для дорослих" отримало нове трактування і тепер просто кличе малечу, що подорослішала, прожити кілька безтурботних моментів із минулого, завантаживши голову ретро-фантазіями про прогулянку з друзями у дворі або відпочинок після уроків.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Мавпа" за Стівеном Кінгом.