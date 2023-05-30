Шерон Стоун виступила на захист скандального серіалу "Ідол"

Перші серії проєкту НВО були показані на кінофестивалі в Каннах і критики були ним розчаровані.

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Зірка "Основного інстинкту" похвалила Лілі-Роуз Депп та The Weeknd після того, як новий скандальний серіал розкритикували після прем'єри на кінофестивалі Канна. Шерон Стоун виступила на захист акторів, пише Page Six.

Шерон Стоун написала в сторіз, що подивилася перші епізоди, і зазначила, що Лілі-Роуз та Абель Тесфає (The Weeknd) у серіалі виглядали "дуже впевнено". І похвалила роботу режисера Сема Левінсона, який раніше зняв "Ейфорію" за те, що він звернувся "до кореня кризи у сфері розваг: що важливіше геніальність чи душевний біль?".

Раніше Лілі-Роуз Депп, яка виконала роль попзірки Джоселін в "Ідолі", розповідала, що створюючи свого персонажа, надихалася не реальними людьми, а вигаданими персонажами. І героїнею Шерон Стоун з "Основного інстинкту" зокрема.

"Насправді ми черпали натхнення з багатьох інших джерел. Ми багато думали про Шерон Стоун в "Основному інстинкті", а також про Джин Тірні і Лорен Беколл... про всіх цих жінок, які дуже надихнули мене на цю роль", — заявила Лілі-Роуз, чиї ранні кінороботи були високо оцінені кінокритиками.

Шерон Стоун та Майкл Дуглас в "Основному інстинкті" Фото: Getty Images

Серіал "Ідол" критикам не сподобався через велику кількість сцен сексу та оголеної натури. Вони зазначали, що хоч і чекали, що вся ця відвертість до чогось приведе, але зрештою зрозуміли, що вона просто була, і за нею нічого не було.

Але водночас критики зазначали, що коли "Ідол" не намагається так сильно шокувати, то в ньому навіть можна розглянути зміст і сюжет.

Сама Лілі-Роуз Депп говорила, що стиль її героїні показує, що "вона весь час намагається щось сказати чи висловити себе. Я думаю, що оголене тіло пов'язане з емоційною наготою", — зазначала Депп.

Лілі-Роуз Депп у серіалі "Ідол" Фото: Скриншот

Попри те, що після прем'єри в Каннах Левінсону та The Weeknd аплодували протягом п'яти хвилин, критики поставили проєкту вкрай низькі оцінки: на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes рейтинг серіалу після прем'єри становив лише 9% (пізніше він виріс до 27%) — це найнижчий рейтинг в історії HBO.

Трейлер серіалу "Ідол"

Нагадаємо, за сюжетом, у серіалі "Ідол" розповідається історія Теодроса, духовного лідера культу та за сумісництвом власника нічного клубу (The Weeknd), який починає стосунки зі співачкою Джоселін (Лілі-Роуз Депп), щоб зробити її справжньою зіркою.

Офіційно прем'єра серіалу "Ідол" від НВО відбудеться 4 червня 2023 року.