Ленни Кравиц против свадьбы дочери Зои с Ченнингом Татумом

Музыкант боится, чтобы наследница не наступила на те же грабли.

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59-летний американский певец и актер Ленни Кравиц против свадьбы своей дочери Зои, 34, с Ченнингом Татумом, 43. Об этом пишет Geo TV.

По мнению артиста киевского происхождения, звездная пара поторопилась с помолвкой, а его единственный ребенок делает ошибку.

В частности, Кравиц боится, что наследница может повторить предыдущий неудачный брак с актером Карлом Глусманом, 35. Они были женаты с 2019 по 2021.

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Ченнинг Татум сделал предложение Зои Кравиц

Вместе с этим, музыкант не против самих отношений дочери с ее избранником, только просит не делать пока серьезных шагов.

"Замужество с одним из самых известных актеров в мире увеличит это давление в тысячу раз. Ленни очень нравится Ченнинг, но он говорит Зои, что они должны продолжать жить вместе, а не вступать в новый брак", — считает певец.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Getty Images

Татум к дочь известного музыканта встречаются около двух лет. В 2019 актер развелся с Дженной Деван, которая родила ему дочь Эверли.

В конце октября 2023 года стало известно, что Ченнинг и Зои переходят к новому этапу отношений и готовы пожениться. А актрису заметили с кольцом на помолвку.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Gettyimages

Напомним, Ченнинг Татум и Зои Кравиц отправились на свидание после известия об их помолвке.

Также Фокус писал об отношении отчима Зои Джейсона Момоа к помолвке актрисы с ее возлюбленным.