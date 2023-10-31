Ченнинг Татум сделал предложение Зои Кравиц

Зои и Ченнинг встречаются с 2021 года.

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43-летний актер Ченнинг Татум сделал предложение 34-летней коллеге по цеху Зои Кравиц после двух лет отношений. К такому выводу пришли обозреватели People, заметив на безымянном пальце девушки помолвочное кольцо с увесистым бриллиантом. Позже несколько источников издания подтвердили информацию о помолвке пары.

Недавно влюбленные посетили вечеринку Кендалл Дженнер в честь Хэллоуина, которые оделись как Розмари и ее ребенок из фильма ужасов 1968 года "Ребенок Розмари". Кравиц надела винтажное белое ночное платье и светлый парик пикси, а в руках держала кухонный нож. Татум нарядился в детский комбинезон и огромный чепчик.

На безымянном пальце левой руки у Зои красовалось кольцо с бриллиантом Фото: Gettyimages

Ченнинг и Зои впервые встретились в 2017 году, когда озвучивали героев фильма "Лего Бэтмен". В то время они состояли в разных отношениях. Татум был женат на своей коллеге по фильму "Шаг вперед" Дженне Деван в течение 10 лет, и в этом браке у него родилась дочь Эверли. Пара развелась в 2019-м.

Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне вышла замуж за актера Карла Глусмана в 2019 году, но через 18 месяцев супруги объявили о своем расставании.

В 2021 году Татум участвовал в кастинге для дебютного фильма Кравиц в качестве режиссера. Позже в одном из интервью она сказала, что Ченнинг "просто замечательный человек".

"Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, говорим об искусстве и исследуем, почему мы делаем то, что делаем. Мы любим смотреть фильм, разбирать его, говорить о нем и бросать вызов друг другу", — поделилась она.

Зои добавила, что влюбилась в него из-за того, насколько "милым" и заботливым он был по отношению к ней, когда они вместе работали на съемочной площадке.

"Будь то заваривание чая, наливание напитка, приведение кого-то в форму или что-то в этом роде — он действительно был моим защитником, и это было действительно чудесно и мило. Я думаю, если вы сможете сделать что-то подобное вместе, это будет хорошим испытанием. И мы стали еще сильнее", – подчеркнула Кравиц.

Ранее Фокус писал, что в ноябре 2021 года Ченнинг Татум познакомил Зои Кравиц со своей дочерью.