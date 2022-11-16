Зои Кравиц дала откровенное интервью о разводе, романе с Ченнингом Татумом и своей жизни

В глянце модель, актрису, а теперь еще и режиссера окрестили "супергероиней года".

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32-летняя Зои Кравиц стала героиней обложки нового номера GQ и дала откровенное интервью. Она рассказала о своем разводе с Кардом Глусманом и подтвердила роман с Ченнингом Татумом, которого ласково называет "Чан".

За текущий год Зли успела многое: она блеснуть в новом "Бэтмене" в роли Женщины-кошки, стала режиссером, снимая свой новый фильм "Остров кисок", а еще начала отношения с голливудским красавчиком Ченнингом Татумом.

Зои, дочь знаменитых родителей: музыканта Ленни кравица и актрисы Лизы Боне, часто обвиняют в непотизме, проще говоря, кумовстве. Но она это отрицает.

[ + – ] Зои Кравиц со своим отцом - Ленни Кравицем Фото: Instagram zoeisabellakravitz

"Это совершенно нормально заниматься семейным бизнесом", – сказала Зои. И призналась, что ее очень расстроило закрытие сериала "Меломанка", в котором она исполнила главную роль. Сериал показывал неплохие рейтинги, так что закрытие проекта стало неприятным сюрпризом.

"Если ты что-то делаешь, и это плохо и никому не понравилось, тогда в этом есть смысл. Но когда люди надеются на продолжение, это печально", — пожаловалась актриса.

Когда ее спросили о разводе, звезда фильма "Кими" призналась, что "романтизировала" семейную жизнь, но поняла, что ей это не подходит.

"Я просто научился думать о том, кто я и чего хочу. Ты встречаешь кого-то потрясающего, и он хочет жениться на тебе, и в этом нет ничего плохого. Если нет ничего плохого, то почему бы вам не сделать это? Вы любите его и вы женитесь. Трудно задать себе вопрос: "Может быть, я не хочу того, чего должна хотеть: брака, детей, всего этого. Я не знаю, хочу ли я этого вообще". Это неудобный вопрос, особенно для женщины", — призналась Зои. Напомним, она вышла замуж за Глусмана в 2019 году, но уже спустя 18 месяцев они расстались.

[ + – ] Зои Кравиц на обложке

Но в своих новых отношениях со звездой "Великолепного Майка", Ченнингом Татумом, — она счастлива. Татума она называет "Чан" и похвасталась подарком от него – изумрудным кольцом.

"Он просто замечательный человек. Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, разговоры об искусстве и узнавать новое. Мы любим вместе смотреть фильма и анализировать их", — рассказала актриса.

"Готовит ли он мне чай, наливает ли мне напиток, собирается ли привести кого-то в форму или что-то еще – он действительно мой защитник, и это действительно замечательно и мило. Я думаю, если вы можете сделать что-то подобное вместе, это хороший тест. И мы его прошли", — Зои Кравиц отметила, что они с Татумом скрывали свои отношения из-за чрезмерного внимания папарацци.

"Вы хотите сохранить это в тайне как можно дольше. Чтобы тебе не нужно было думать о том, что об этом думает мир", – объяснила она.

Напомним, Татум и Кравиц начали отношения во время съемок ее режиссерского дебюта "Остров кисок". Она пригласила Ченнинга на главную роль. В сентябре 2021 года они дебютировали в статусе пары на балу Met Gala.