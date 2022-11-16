Зої Кравіц дала відверте інтерв'ю про розлучення, роман із Ченнінгом Татумом і своє життя

У глянці модель, акторку, а тепер ще й режисерку назвали "супергероїнею року".

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32-річна Зої Кравіц стала героїнею обкладинки нового номеру GQ та дала відверте інтерв'ю. Вона розповіла про своє розлучення з Кардом Глусманом і підтвердила роман із Ченнінгом Татумом, якого ласкаво називає "Чан".

За поточний рік Зої встигла багато чого: вона блиснула в новому "Бетмені" в ролі Жінки-кішки, стала режисеркою, знімаючи свій новий фільм "Острів кицьок", а ще почала стосунки з голлівудським красенем Ченнінгом Татумом.

Зої, дочка знаменитих батьків: музиканта Ленні Кравіца й акторки Лізи Боне, часто звинувачують у непотизмі, простіше кажучи, кумівстві. Але вона це заперечує.

[ + – ] Зої Кравіц зі своїм батьком — Ленні Кравіцем Фото: Instagram zoeisabellakravitz

"Це абсолютно нормально займатися сімейним бізнесом", — сказала Зої. І зізналася, що її дуже засмутило закриття серіалу "Меломанка", в якому вона зіграла головну роль. Серіал показував непогані рейтинги, тож закриття проєкту стало неприємним сюрпризом.

"Якщо ти щось робиш, і це погано і нікому не сподобалося, тоді в цьому є сенс. Але коли люди сподіваються на продовження, це сумно", — поскаржилася акторка.

Коли її запитали про розлучення, зірка фільму "Кімі" зізналася, що "романтизувала" сімейне життя, але зрозуміла, що це їй не підходить.

"Я просто навчилася думати про те, хто я і чого хочу. Ти зустрічаєш когось приголомшливого, і він хоче одружитися з тобою, і в цьому немає нічого поганого. Якщо немає нічого поганого, то чому б вам не зробити це? Ви любите його і ви одружуєтеся. Важко поставити собі питання: "Можливо, я не хочу того, чого повинна хотіти: шлюбу, дітей, всього цього. Я не знаю, чи я хочу цього взагалі". Це незручне питання, особливо для жінки", — зізналася Зої. Нагадаємо, вона вийшла заміж за Глусмана в 2019 році, але вже через 18 місяців вони розлучилися.

[ + – ] Зої Кравіц на обкладинці

Але у своїх нових стосунках із зіркою "Чудового Майка", Ченнінгом Татумом, — вона щаслива. Татума вона називає "Чан" і похвалилася подарунком від нього — смарагдовою каблучкою.

"Він просто чудова людина. Він змушує мене сміятися, і ми обоє дійсно любимо мистецтво, розмови про мистецтво і дізнаватися про нове. Ми любимо разом дивитися фільми й аналізувати їх", — розповіла акторка.

"Чи готує він мені чай, чи наливає мені напій, чи збирається привести когось у форму чи щось ще — він справді мій захисник, і це справді чудово і мило. Я думаю, якщо ви можете зробити щось подібне разом, це хороший тест. І ми його пройшли", — Зої Кравіц зазначила, що вони з Татумом приховували свої стосунки через надмірну увагу папараці.

"Ви хочете зберегти це в таємниці якнайдовше. Щоб тобі не потрібно було думати про те, що про це думає світ", — пояснила вона.

Нагадаємо, Татум і Кравіц розпочали стосунки під час зйомок її режисерського дебюту "Острів кицьок". Вона запросила Ченнінга на головну роль. У вересні 2021 року вони дебютували в статусі пари на балі Met Gala.