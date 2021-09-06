"Вони нерозлучні": що відомо про роман Ченнінга Тейтума та Зої Кравітц

Актори познайомилися, коли Зої вибрала Тейтума для ролі у своєму новому проекті з цікавою назвою "Острів кицьок"

Інсайдери нарешті розповіли подробиці про роман акторів Ченнінга Тейтума і Зої Кравітц. Пара з недавніх пір почала з'являтися разом, проте ніяких офіційних коментарів від них поки немає. Але журналістам вдалося з'ясувати в інсайдерів, що пара майже нерозлучна. Про це пише People.

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41-річний Ченнінг Тейтум почав зустрічатися з 32-річною Зої Кравітц кілька тижнів тому. За інформацією джерела, близького до пари, вони близько познайомилися після того, як Зої вибрала його на одну з головних ролей у своєму режисерському дебюті "Острів кицьок".

[ + – ] Зої Кравітц та Ченнінг Тейтум у Лос-Анджелесі

У прийдешньому трилері Тейтум виконає роль філантропа й IT-магната Слейтера Кінга, місцеперебування якого шукає офіціантка Фріда з Лос-Анджелеса. Вона потрапляє на його приватний острів, де починають відбуватися жахливі і таємничі речі.

Зої, як стало відомо, у фільмі грати не буде і займеться тільки режисерською роботою. Свій вибір вона пояснила просто, заявивши, що, коли працювала над сценарієм, відразу зрозуміла, кого хоче бачити в головній ролі.

Для Тейтума її пропозиція була "приємною", і він відразу погодився. Втім, тепер їхній діловий зв'язок переріс у більш близький і інсайдери повідомляють, що актори практично нерозлучні, а описати те, що між ними відбувається, можна, як "милі і кокетливі відносини".

[ + – ] Зої Кравітц та Ченнінг Тейтум у Нью-Йорку

Також нещодавно з'ясувалося, що Ченнінг Тейтум уже підписався на всі акаунти Зої в соцмережах, включаючи фанатські.

Наразі обидва актори самотні. Зої Кравітц розлучилася зі своїм чоловіком Карлом Глусманом після 18 місяців шлюбу.

А Ченнінг Тейтум у 2018 році розлучився з актрисою Дженною Дуан, з якою познайомився на зйомках фільму "Крок вперед". У них є спільна дочка Еверлі Елізабет Мейзел, якій нещодавно виповнилося вісім років.