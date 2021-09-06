"Они неразлучны": что известно о романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц

Актеры познакомились, когда Зои выбрала Татума для роли в своем новом проекте с интригующим названием "Остров кисок"

Инсайдеры наконец рассказали подробности о романе актеров Ченнинга Татума и Зои Кравиц. Пара с недавних пор начала появляться вместе, однако никаких официальных комментариев от них пока не последовало. Но журналистам удалось выяснить у инсайдеров, что пара почти неразлучна. Об этом пишет People.

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41-летний Ченнинг Татум начал встречаться с 32-летней Зои Кравиц несколько недель назад. По информации источника, близкого к паре, они близко познакомились после того, как Зои выбрала его на одну из главных ролей в своем режиссерском дебюте "Остров кисок".

[ + – ] Зои Кравиц и Ченнинг Татум в Лос-Анджелесе

В грядущем триллере Татум исполнит роль филантропа и IT-магната Слейтера Кинга, расположения которого ищет официантка Фрида из Лос-Анджелеса. Она попадает на его частный остров, где начинают происходить ужасные и таинственные вещи.

Зои, как стало известно, в фильме играть не будет и займется только режиссерской работой. Свой выбор она объяснила просто, заявив, что, когда работала над сценарием, сразу поняла, кого хочет видеть в главной роли.

Для Татума ее предложение было "лестным" и он сразу согласился. Впрочем, теперь их деловая связь переросла в более близкую и инсайдеры сообщают, что актеры практически неразлучны, а описать то, что между ними происходит, можно, как "милые и кокетливые отношения".

[ + – ] Зои Кравиц и Ченнинг Татум в Нью-Йорке

Также недавно выяснилось, что Ченнинг Татум уже подписался на все аккаунты Зои в соцсетях, включая фанатские.

Сейчас оба актера одиноки. Зои Кравиц развелась со своим мужем Карлом Глусманом после 18 месяцев брака.

А Ченнинг Татум в 2018 году развелся с актрисой Дженной Дуан, с которой познакомился на съемках фильма "Шаг вперед". У них есть общая дочь Эверли Элизабет Мейзел, которой недавно исполнилось восемь лет.