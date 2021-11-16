Ченнинг Татум познакомил Зои Кравиц со своей дочерью

И вместе они прогулялись по блошиному рынку в Лос-Анджелесе

Зои Кравиц впервые встретилась с восьмилетней дочерью своего нового бойфренда – актера Ченнинга Татума. Об этом пишет Daily Mail.

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Хоть пара и хранит молчание по поводу своих отношений, фотографии папарацци ясно демонстрируют – у них все серьезно. Ведь Татум познакомил Зои со своей дочерью Эверли от актрисы Дженны Дуан. Пара поженилась в 2009 году и разошлась в 2018-м, однако Ченнинг и Дженна сохранили дружеские отношения.

[ + – ] Зои Кравиц и Ченнинг Татум с дочерью на прогулке

На днях счастливую пару Зои и Ченнинга сфотографировали на модном блошином рынке в Лос-Анджелесе.

Они прогуливались вместе и Эверли держала новую подругу своего отца за руку. Что позволило журналистам предположить, что у актеров все серьезно, пусть официально они свои отношения и не комментируют.

К слову, на рынке Зои купила себе новое платье, в которое переоделась прямо там, в одной из кабинок.

Недавно инсайдеры сообщили, что Ченнинг и Зои "очень счастливы" и больше не заботятся о том, чтобы скрывать свои отношения.

Напомним, актеры познакомились ближе, когда Кравиц пригласила Татума на главную роль в свой режиссерский дебют "Остров кисок". Там Ченнинг исполнит роль таинственного злодея.

[ + – ] Зои Кравиц и Ченнинг Татум на Хэллоуине Фото: Скриншот

Также они вместе посетили Met Gala и отпраздновали Хэллоуин, нарядившись в костюмы персонажей фильма "Таксист".